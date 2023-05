Ca urmare a faptului că am acordat un premiu dnei. dr. Laura Bălănescu pentru INTRODUCEREA TRANSPLANTULUI HEPATIC PEDIATRIC IN ROMANIA, am primit următoarele precizări:

Redacția Revistei Capital a luat act de aceste precizări și își asumă integral responsabilitatea pentru lipsa de precizie a titulaturii, care poate da impresia că ignorăm munca altora. Ceea ce nu ne-am propus nici un moment. De altfel, așa cum rezultă și din textul publicat în revistă, dnei. dr. conf. Laura Bălănescu am vrut să-i acordăm premiul pentru coordonarea echipei de transplant hepatic de la Spitalul Grigore Alexandrescu, neavând nici un moment intenția de a uita contribuția Prof. Dr. Irinel Popescu, a Prof. Dr. Vladislav Brașoveanu, a Dr. Doina Hrehoret sau a echipelor de anestezie și terapie intensivă. De-a lungul timpului, persoanele menționate mai sus au fost apreciate de Evenimentul Zilei și Capital în mod public de numeroase ori.

Cerându-ne încă o dată scuze pentru lipsa de claritate a titulaturii premiului, am luat decizia să retragem din online articolele care marcau acest moment, urmând să facem toate corecturile necesare.