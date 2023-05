„Este o desobită plăcere și onoare că am fost incluși în această gală alături de distinse personalități din domeniul medical. Compania noastră acționează într-o linie invizibilă în tot ceea ce înseamnă sistem medical, atât în România, cât și în alte piețe în care operăm. Prin ceea ce facem, ne asigurăm că tot ceea ce rezultă, infecțios sau periculos în procesul medical, este eliminat în siguranță, atât pentru mediul înconjurător, cât și pentru oameni. Mulțumim spitalelor și unităților medicale că ne sunt parteneri de încredere și vreau să spun că ne-am trecut examenul de maturitate, pentru că am făcut 18 ani în România în perioada de pandemie și spun cu mândrie că l-am trecut cu bine”, ne-a declarat Iulia Nartea, director general Stericycle România, în discursul său susținut cu ocazia câștigării premiului decernat pentru eficiența în gestionarea și eliminarea deșeurilor medicale.

Peste 17.000 de clienți la nivel național

Stericycle România este unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii pentru eliminarea în siguranță a deșeurilor medicale. Compania asigură acoperirea la nivel național printr-o rețea alcătuită din șapte stații de procesare şi eliminare a deşeurilor periculoase, deservite de o flotă de peste 100 autospeciale autorizate. Gestionarea deșeurilor medicale este o industrie puternic reglementată, de o importanță critică pentru sănătatea și siguranța publică. Activitatea companiilor din domeniu depinde în mare măsură de cadrul legislativ, care vine cu anumite provocări generate de modificările periodice, cu impact asupra activității companiilor din piață.

„În România, Stericycle este unul dintre principalii operatori din sectorul serviciilor de colectare, transport și tratare/eliminare a deșeurilor medicale, furnizând servicii esențiale pentru peste 17.000 de companii și operatori de servicii medicale. La nivel local, suntem una dintre puținele companii parte a unui grup internațional, ceea ce ne oferă acces la expertiză și exemple de bune practici care ne-au permis să răspundem cu succes nevoilor clienților noștri din România“, ne-a explicat Iulia Nartea.

Tehnologii cu eficiență crescută

Compania a inaugurat recent o nouă stație de procesare la Oradea, care va permite mărirea capacității de procesare de deșeuri medicale cu 800 de tone pe an. Noua stație utilizează abur sub presiune și temperaturi ridicate pentru a steriliza deșeurile medicale colectate de la instituțiile din regiune. „Tehnologia contribuie la un consum minim de apă și energie prin recircularea căldurii produse în timpul procesului de sterilizare. De asemenea, se reduce semnificativ volumul de apă necesar pentru a genera aburul sub presiune utilizat în procesul de tratare și, astfel, se produc mai puține ape reziduale. Consumul de gaz este, de asemenea, diminuat, deoarece pentru preîncălzirea apei din boiler se folosește aburul condensat curat, lucru care nu era posibil cu echipamentele tradiționale. Proiectarea instalației contribuie la creșterea vitezei, eficienței și sustenabilității procesului de tratare a deșeurilor medicale”, a explicat directorul general Stericycle Romania, care a mai precizat că vor fi continuate investițiile în dotarea tuturor punctelor de lucru cu cele mai noi tehnologii.