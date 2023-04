Așadar, Dan Cărbunaru a informat că în şedinţa de Guvern s-a prelungit până la sfârşitul anului termenul prin care unităţile administrativ-teritoriale asigură delegarea serviciilor de sortare şi tratare a deşeurilor, precum şi depozitarea deşeurilor reziduale rezultate în urma activităţii de sortare.

Prin aceste modificări se asigură sustenabilitatea serviciului de salubrizare

„Prin decizia de astăzi, perioada tranzitorie de 120 de zile care era reglementată anterior, privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor, prin care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ar fi trebuit să asigure delegarea serviciilor de sortare şi tratare a deşeurilor, precum şi depozitarea deşeurilor reziduale rezultate în urma activităţii de sortare şi tratare, se modifică, acordând mai mult timp actorilor vizaţi să se conformeze prevederilor legale, respectiv până la 31 decembrie 2023”, a declarat Dan Cărbunaru.

Actul normativ are ca obiectiv atingerea jalonului nr. 46 din cadrul PNRR

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că prin aceste modificări se asigură sustenabilitatea serviciului de salubrizare, asigurarea dreptului la servicii de salubrizare şi operaţionalizarea instrumentelor economice în domeniul gestionării deşeurilor, inclusiv a responsabilităţilor financiare ce revin autorităţilor administraţiilor publice locale.

Totodată, Dan Cărbunaru a subliniat și că actul normativ are ca obiectiv atingerea jalonului nr. 46 din cadrul PNRR.

România caută noi soluții pentru a deveni o ţară mai curată

Amintim că Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a declarat anterior că țara noastră caută surse pentru a deveni o ţară mai curată şi ar putea valorifica deşeurile.

„Trenul pentru Bucureşti a fost pierdut şi e păcat, pentru că erau alocate fonduri consistente pentru ce înseamnă deşeuri şi incineratorul care a fost gândit pentru aproximativ 200 de milioane de euro.

Au fost demersurile pe care le-au făcut Primăria Bucureşti şi Consiliul Judeţean Ilfov la vremea aceea, la fel ca şi primăriile de sector, am discutat când eram în primul mandat cum am putea să ducem la bun sfârşit proiectul acesta mare pentru Bucureşti, însă nu am avut sorţi de izbândă.

Deşi am avut fonduri programate pentru 2014-2020, aproape un miliard de euro pentru sistemul de managament al deşeurilor, nu am fost foarte harnici. Şi acum mai avem judeţe care sunt în curs de elaborare a acestor documente strategice, pentru că ele sunt baza finanţărilor.

Urmează să continuăm finanţările prin programul operaţional de dezvoltare durabilă, unde avem un buget de un miliard de euro pentru sistemul de management integrat al deşeurilor, pentru divizarea acestui sistem.

Deci sunt autorităţi locale care fac demersuri ca să ajungă România mai curată şi, uşor, să ne îndreptăm şi spre zona de economie circulară şi să vedem deşeurile şi ca pe o resursă energetică ce poate fi valorificată”, a declarat Marcel Boloș.