Gala „Excelență în Management” a avut loc pe data de 26 aprilie 2023, începând cu ora 19:00 la Phoenicia Grand Hotel.

„Aș vrea să profit de oportunitate să îmi exprim recunoștința față de colegii alături de care lucrez și de care am lucrat de-a lungul timpului. Fac parte din echipa Superbet de la începuturi și am avut ocazia să cunosc și să lucrez cu profesioniști desăvârșiți, care au dat dovadă de entuziasm și creativitate, care au făcut lucrurile să se întâmple. Pentru noi este o recunoaștere a energiei pe care am depus-o în dezvoltarea operațiunilor, dar și o recunoaștere a accelerării digitalizării în cadrul companiei.”, a spus Ciprian Lazăr în momentul primirii premiului.

Cum a arătat anul 2022 prin proiecte

Grupul Superbet, în anul 2022, și-a continuat traiectoria de creștere exponențială, lucru ce a atras după sine și o serie de investiții strategice, conform directorului Operațiuni Multichannel și Retail în România.

Printre cele mai de succes proiecte ce au fost implementate anul anterior se numără lansarea noii companii de tehnologie din cadrul Grupului, Happening, înființarea unei divizii de capital de risc, Superbet Ventures, dar și extinderea pe plan local a prezenței brandului în urma parteneriatului căruia Superbet a devenit sponsor principal al Super Ligii.

„Happening, noua companie de tehnologie a Grupului Superbet, a fost lansată în noiembrie 2022, și considerăm că această divizie va impulsiona succesul nostru pentru anii ce vor urma. Suntem perfect conștienți de faptul că investițiile în tehnologie reprezintă un diferențiator strategic esențial în actuala dinamică a piețelor globale”, a declarat Ciprian Lazăr pentru Capital.

Întrebat despre cel mai mare proiect implementat în cadrul carierei sale, directorul Operațiuni Multichannel și Retail în România a vorbit despre lansarea platformei digitale Superbet în anul 2016.

„Lansarea acestui canal digital a fost o dovadă clară de pasiune și determinare, fiind o situație în care o echipă compactă a reușit să lanseze un produs nou, ajungând lideri de piață, în mai puțin de 12 luni, detronând jucători consacrați din domeniu”, a spus acesta.

Perioada pandemiei, o problemă pentru întregul grup

Perioada pandemică a fost una problematică fără îndoială. Ciprian Lazăr a spus că atât perioada în sine, cât și cea post-pandemică „au reprezentat provocări fără precedent pentru întreg mediul de business, la nivel global”.

„De asemenea, în etapa post-pandemică am valorificat momentul care ne-a permis să ne întoarcem la normalitate și am creat, în noul nostru sediu central din One Cotroceni Park, mediul propice pentru ca echipele noastre să poată lucra colaborativ, optimizând timpul petrecut la birou și păstrând, în același timp, formatul de lucru hibrid”, a continuat acesta.

În ceea ce privește administrația locală și centrală, Ciprian Lazăr a spus că există un dialog constant și transparent cu autoritățile, mai ales că domeniul de activitate al companiei este unul caracterizat de un sistem complex de reglementare, în care un rol primordial îl joacă încrederea.

Referitor la schimbările ce vor apărea în următorii 10 ani, se pare că gradul de competivitate al segmentului de gaming se va menține foarte ridicat, având în vedere investițiile majore pe care companiile le vor realiza în extinderea gamei de produse digitale.

„Un alt capitol important unde industria poate realiza progrese impresionante este legat de integrarea tehnologiile emergente, precum AI sau blockchain, în produsele digitale menționate anterior”, a transmis acesta.

