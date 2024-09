„Am lucrat la această soluție de asigurări cu drag. Am reușit într-un timp record să aducem produsul în piață. Este mai mult decât un produs de asigurare. Este o soluție. Am construit-o discutând cu foarte mulți români, mulți dintre ei pacienți de boli grave. Zic că am reușit să creăm un produs cu adevărat valoros și relevant.

Pe lângă suma de 2 milioane de euro asigurată pentru tratament, cred că la fel de important este suportul medical pe care noi îl oferim pacientului pe tot parcursul procesului de diagnosticare, tratament, însănătoșire. Sper ca produs să aibă în continuare succesul de care s-a bucurat în primele luni de la lansare și sper să ajung să ajutăm cât mai mulți români, pentru că de fapt acesta este scopul produsului”, a declarat Cristina Netea, Head of Value Proposition and Health Business, pe scena Galei Capital.