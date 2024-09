De’Longhi România este sucursala locală a renumitei companii italiene DeLonghi, care se ocupă cu distribuția și promovarea produselor electrocasnice și aparatelor de cafea în România.

„Vă mulțumesc foarte multe de la Cluj, Oradea și Satu Mare. Suntem acum o echipă de aproape 4000 de oameni și ne străduim ca în fiecare dimineață să începeți ziua cu un zâmbet și cu o cafea bună. Cred că seara aceasta va fi lungă, așa că mâine dimineață să vă gândiți la noi. E o călătorie fabuloasă ce se întâmplă de câțiva ani în România. Suntem foarte mândri de dezvoltarea noastră industrială. E mai puțin chic decât un boutique, dar înseamnă foarte mult efort, foarte multă tehnologie și niște oameni fabuloși în Transilvania, care construiesc o amprentă industrială puternică, durabilă.

Nu știu dacă știți, dar noi de de când am început și până acum am crescut în fiecare an. Avem o cifră de afaceri de peste 600 de milioane de euro și un profit care este anul acesta egal cu cifra noastră de afaceri din primul an, așa că Făt-Frumos există. Credeți în minuni și începeți dimineața cu o cafea bună și cu o mașină de cafea frumoasă și foarte deșteaptă, care o să vă facă viața mai simplă și o să dea foarte multă energie. Vă doresc să vă meargă bine, să munciți cu drag în tot ce faceți și să vă bucurați de rezultatele dumneavoastră, pentru că cei 300 din această seară pot să devină mâine 3000 și să dea țării acesteia putere și încredere în viitor, că se poate”, declară Carmen Petcu, General

Manager, pe scena Capital.