La Gala organizată de revista Capital din 20 iunie s-au premiat performanțele femeilor de succes din România. Sînziana Mircea a primit premiul pentru ”Recunoaștere internațională pentru performanțe ca pianist” la categoria Cultură.

„Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult revista Capital pentru onoarea de a mă afla în această sală, în paginile acestei reviste, împreună cu atâtea femei absolut excepționale, cu adevărat o inspirație. Pe parcursul Galei mi-am luat așa notițe mental de la fiecare în parte, pentru că sunt un exemplu pentru mine.

În același timp mă simt ca Anais, o fetiță care la început a vrut să devină pianistă și am reușit pentru că am fost foarte sprijinită în primul rând de femeile din familia mea.

Dar și de tatăl meu și aș vrea aici să spun, mulțumim tuturor tăticilor și partenerilor, soțiilor, domnilor, care sprijină fetițele și doamnele din viața lor. Sunt convinsă că măcar o dată, ați auzit întrebarea, tu ce vrei să alegi? Vrei să faci ceva din punct de vedere profesional sau vrei să ai o viață de familie? Am primit și eu această întrebare. Am fost pusă în fața acestei alegeri și răspunsul a fost: cred că pot să fac ambele lucruri.

Am auzit în această seară atâtea femei superbe care au spus că o familie minunată, copii minunați și au reușit și din punct de vedere profesional. Așa că, dedic acest premiu tuturor fetițelor, doamnelor și celor care încurajează un astfel de parcurs. Mulțumesc din suflet revista Capital și mult succes tuturor fetițelor să-și urmărească visul și să fie fericite în viața!”, declară Sînziana pe scena Capital.

Sînziana Mircea este o pianistă cu care România se mândrește. Concertele pe care le-a susținut au bucurat oameni din întreaga lume. Muzica ei a ajuns în Statele Unite ale Americii, Japonia, China şi Europa.

În ultimul an, atenția artistei s-a concentrat pe un turneu mondial.

Călătoria în jurul lumii a început la Timișoara, în toamna anului 2023, și a continuat în 2024, împreună cu violonistul Alexandru Tomescu, pornind să colindăm întreaga lume pe muzica lui George Enescu sau Ciprian Porumbescu. Armoniile românești au răsunat astfel de la Londra, Madrid, Milano sau Viena, până la Silk Road Arts Center din Beijing și Kennedy Center din Washington DC și New York.“

Sînziana împărtășește din talentul ei și tinerilor care își doresc să îi calce pe urme. Este profesor universitar și ne mărturisește că una dintre marile realizări ale ei sunt chiar studenții cu care lucrează.

„Dincolo de concerte, cea mai importantă realizare a mea este interacțiunea cu studenții și alți tineri muzicieni și motivatia de a-i ajuta în parcursul lor artistic.

Cred că cea mai eficientă metodă didactică pornește de la încurajare, sădirea încrederii în sine și stabilirea unor obiective care să dea sens procesului de studiu. Cred că este datoria noastră odată ce înaintăm în vârstă să dăm mai departe din ceea ce am primit.

Eu am primit astfel de șanse când eram studentă, am primit încrederea unor persoane fantastice și acelea au fost momentele care m-au încurajat și m-au întărit. În această primăvară am organizat concerte la Milano pentru doi dintre studenții mei de la Conservatorul «Luigi Canepa» din Sardinia“, declară artista.