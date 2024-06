Lavinia Petrea a primit Premiul special pentru „Cariera jurnalistică” în cadrul Galei Capital. Aceasta a fost prezentă la eveniment.

„Mulțumesc din suflet. Vă mărturisesc că tremur de emoții. Știam că sunt nominalizată în acest top și eram deja onorată și extrem de fericită. Când am ajuns aici am aflat că voi fi și premiată. Tremur pentru că vă mărturisesc este primul premiu pe care îl iau individual, nu alături de echipa mea și vine după 21 de ani, jumătate din vârsta mea. Vă mulțumesc foarte mult. Nici nu știu ce o să le spun copiilor mei când o să ajung acasă cu acest premiu. Cu siguranță o să mă întrebe ce înseamnă o femeie de succes. Nu m-am gândit ce o să le spun. O să le spun ce vă spun și dumneavoastră în această seară. Cred că o femeie de succes este oricare femeie, oricare dintre noi, dintre voi, cele care vă stabiliți un obiectiv și prin muncă , seriozitate, firesc și normal, reușiți să atingeți acest obiectiv.

Întregul eveniment poate fi urmărit pe pagina de Youtube Hai România.

Lavinia Petrea este persoana cu care îți începi fiecare dimineață. De 12 ani, este prezentator de știri în cadrul echipei PRO TV. De asemenea, a acumulat la nivelul carierei de jurnalist 21 de ani de experiență.

Orice început este presărat cu provocări. Pentru Lavinia, cea mai mare dificultate a fost nevoia de a se face auzită și crezută, în momentul în care se afla la începutul carierei.

„Cea mai mare provocare pe care am avut-o, în primii ani de meserie, a fost aceea de a mă face auzită și crezută! Aveam 21 de ani când am fost acceptată să lucrez și să fac parte din echipa Știrilor PRO TV. Nu aveam experiență, aveam față de copilă cu voce timidă și tremurândă, însă aveam toată energia din lume și credeam în puterea meseriei mele. Am înțeles însă că trebuie să am răbdare și să muncesc din greu“, a explicat Lavinia Petrea.