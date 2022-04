Fără doar și poate, într-o companie CFO-ul are o poziție-cheie, dar, încet-încet ce era scris în fița postului acum zece ani începe să se modifice puternic. În zilele noastre, CFO-ul trebuie să asigure nu numai eficienţa funcţiei financiare,ci și calitatea informaţiilor, dezvoltarea personalului, managementul performanţei, și să deţină competenţe profesionale şi de management avansate. Aceste lucruri îl aduc pe CFO în prim-planul oricărei afaceri.

Echipa Revistei Capital a nominalizat 10 CFO: Ilona Balogh – Plai Cash and Carry, Ovidiu Bucătaru – Grup Șerban, Andrei Bica – Profi, Dan Dodiță – Spectral Mobilă, Tudor Mihăilescu – eMAG, Irina Munteanu – Apa Nova, Lică Nedelcu – Rewire Interior Design, Cosmin Samoilă – One United Properties, Aurel Stanciu – Continental, Mircea Stănceanu – Farmec.

Din cei zece, echipa Revistei Capital a ales trei CFO pentru a fi evidențiați în cadrul Galei.

Tudor Mihăilescu – eMag

În poziția sa de CFO al eMAG, Tudor Mihăilescu coordonează o echipă de circa 300 de oameni și se ocupă de bugetul uneia dintre cele mai dinamice companii româneşti care are cu investiţii în derulare de multe miliarde de lei. Tudor spune despre eMAG că este o multinaţională „made în RO” care nu şi-a pierdut energia unui start-up, companie cu un ritm de dezvoltare şi inovare frenetic.

”Într-adevăr la eMAG viteza e frenetică, le mulțumesc colegilor că stăm împreună și dezvoltăm un plan foarte ambițios. ”, a declarat Tudor Mihăilescu la Gala Capital.

Cosmin Samoilă – One United Properties

Cel mai de succes proiect al dezvoltatorului imobiliar One United Properies în 2021 a fost listarea companiei pe piața principală a Bursei de Valori București. Procesul a fost realizat sub coordonarea lui Cosmin Samoila, director financiar al companiei. Astăzi, One United Properties este cel mai mare dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București.

Cosmin Samoilă a primit diploma din partea Revistei Capital și a declarat: ”Sunt onorat să mă aflu aici, alături de dvs. Am răsfoit deja revista și am observat foarte mulți manageri care au cariere de excepție, multe realizări, și doresc pe această cale să îi felicit pe toți. Aș dori să fac o scurtă mențiune și despre o temă celebră: diferența dintre management și lider. Sunt foarte multe studii, tabele, grafice, cu ceea ce face un manager și ce face un lider.

Din punctul meu de vedere, în mediul de afaceri și administrația publică, nu există această diferențiere atât de clară. Orice manager de succes cu siguranță este un lider, iar orice lider de succes este cu siguranță un lider”

Mircea Stănceanu – Farmec

În ultimii 13 ani Mircea Stănceanu a ocupat poziția de Director Financiar al Farmec, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața de cosmetice din România. Farmec a înregistrat o cifră de afaceri de 57,8 milioane de euro în 2021. Este o creștere de 8% față de perioada prepandemică, rata profitului net fiind de 4% din venituri.