Alina Donici, cofondatoare a brandului de produse lactate Artesana alături de soțul său, a primit în cadrul Ediției 2024 a Galei Capital Femei de succes premiul pentru „Performanță în industria alimentară cu produse sănătoase“.

„Este o onoare această recunoaștere. Se pare că nu am muncit degeaba 14 ani în industria alimentară. Povestea Artesana a pornit de la un om nebun, care este alături de mine și astă-seară, soțul meu, care a mâncat o bucată de brânză în Spania și a zis «Facem și noi o fabrică în orașul nostru natal, Tecuci». Zero experiență – și eu, și el. Astăzi mă consider cu experiență – știu să fac și iaurt, și brânză și se pare că nevoia te învață foarte multe lucruri. Mulțumesc Capital pentru această recunoaștere, vom merge înainte.“, a declarat Alina Donici pe scena Galei Capital.