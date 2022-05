Așadar, Gabriela Firea a scris că susținerea unui impozit redus pentru mamele cu mai mult de trei copii și recunoașterea perioadei de creștere a copilului drept stagiu de cotizare sunt priorități ale Ministerului Familiei.

„Susținerea unui impozit redus pentru mamele cu mai mult de trei copii, sprijinirea femeilor peste 40 de ani pentru a găsi mai ușor locuri de muncă, recunoașterea perioadei de creștere a copilului drept stagiu de cotizare, precum și creșterea numărului de posturi destinate femeilor în structurile de conducere ale instituțiilor și companiilor publice sunt doar câteva dintre prioritățile Ministerului Familiei în prezent.

Am prezentat aceste proiecte, precum și cele aflate deja în derulare în cadrul evenimentului organizat împreună cu Confederatia Natională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), condusa de doamna Cristina Chiriac. Dezbaterea și-a propus să găsească cele mai bune solutii pentru asigurarea unei prezentări echitabile si sustenabile a femeilor in societatea românească. Am discutat împreună cu reprezentanții mediului de afaceri despre proiectele pe care le avem în lucru, am ascultat propunerile acestora, unele extrem de concrete și bine articulate”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Firea discută cu Ministerul de Finanțe și despre introducerea de beneficii fiscale

De asemenea, aceasta a scris și că discută cu Ministerul de Finanțe modificări legislative privind stabilirea de cote de gen în rândul angajaților și introducerea de beneficii fiscale pentru mame.

„De aceea, discutăm cu Ministerul de Finanțe modificări legislative privind:

Stabilirea de cote de gen în rândul angajaților, după modelul implementat deja în alte state europene, prin modificarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

introducerea de beneficii fiscal pentru mame, inclusive prin reducerea valorii taxelor sau impozitelor plătite de mamele cu mai mult de trei copii

recunoașterea perioadei de creștere a copilului drept stagiu de cotizare

O altă prioritate a Ministerului Familiei o reprezintă prevenirea și combaterea violenței domestice. În primele trei luni ale acestui an, 12 femei, victime ale violenței domestice, au decedat.

În anul 2021, au fost raportate 51.222 de victime ale violenței domestice și 69 de decese”, a completat ministrul.