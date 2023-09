Gabriela Firea a vorbit despre o posibilă retragere din politică, deoarece regretă timpul pe care l-a ratat în viața familiei sale. Cu toate acestea, ea susține că nu este încă pregătită pentru o retragere din viața publică.

Fostul ministru al Familiei a fost invitata unui podcast în care a făcut mărturisiri despre regretele pe care le are. Ea a enumerat aici mai ales timpul puțin petrecut cu copiii.

„Regretul este legat doar de timpul prea puțin cu copiii și mai ales atunci când am numite situații mai dificile în plan profesional. Când traversez o cumpănă, mai am gânduri dintre acelea în care îmi spun oare am meritat tot acest sacrificiu?

Oare am meritat momentele în care nu am fost cu copiii mei, cu familia mea ca să mă duc să rezolv nu știu ce sau să stau multe ore peste program pentru că eram prea conștiincioasă și nu spuneam «lasă, că fac mâine nu știu ce treabă», că s-au întâmplat de multe ori astfel de situații în care să pun familia pe locul doi, ceea ce nu era anormal, dedicând foarte multe ore la serviciu”, a povestit Firea, în cadrul podcastului „AMERITAT cu Nasrin”.