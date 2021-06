Denise Rifai a avut-o invitată, marţi seara, pe Gabriela Firea, prim-vicepreşedinte PSD şi fost primar general al Capitalei, în cadrul emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată de Kanal D.

Gabriela Firea a trebuit să răspundă mai multor întrebări incomode.

In 2019, Liviu Dragnea declara ca ati fi candidatul PSD potrivit pentru alegerile prezidenţiale. Vreţi să fiti prima femeie presedinte al Romaniei?

Vreau sa fiu sanatoasa, fericita cu familia mea. Vreau sa le fie mai bine romanilor. Ce se va intampla peste 3 ani, doar Dumnezeu stie. Viata politica ne-a aratat ca nimic din ce este pregatit cu ani inainte nu seamana cu ce se intampla la examenul electoral. Cei care cred ca s-a dat deja startul campaniei electorale, se inseala.

De ce am negat de fiecare data ca vreau sa candidez la prezidentiale? Pentru ca sunt destul de dezamagita, in primul rand de rolul femeii in politica. Nu stiu cat este pregatita sa accepte societatea romaneasca o femeie presedinte. Doar pentru ca eram femeie, eram mai criticata si jignita la Primarie.

Ati fost cel mai bun primar pe care l-a avut Bucurestiul?

Asta trebuie sa o spuna bucurestenii, comparand cu fostii primari si cu ce se intampla acum. Am fost putin naiva, crezand ca rezultatele muncii mele vor fi apreciate la adevarata lor valoare, iar votul nu se va da prin prisma preferintelor politice. Am intrat cu foarte multa dorinta de a face si de a rezolva. Credeam ca pot muta muntii din loc, doar prin simplul motiv că vreau, si ca voi reusi sa unesc echipa de la Primaria Capitalei, astfel incat sa fim performanti.

Vazand ce se intampla acum in Capitala, categoric domnul viceprimar Badulescu a avut rezultate mai bune. Nu l-as lua pe Nicusor Dan nici ca simplu portar, daramite viceprimar.

De ce nu ati rezolvat problema traficului din Bucuresti?

Cred ca peste 70% din promisiunile din campania electorala au fost indeplinite. Sintagma “revolutia din trafic” a fost una nefericita, nu-mi apartine, trebuie sa mi-o asum, chiar daca a apartinut unor colegi care au vrut sa fie mai convingatori in zona asta de marketing politic.

In timpul mandatului meu, s-a facut cea mai mare si complexa innoire a parcului auto STB, cu cele 400 de autobuze Euro 6 şi 100 Mercedes-Benz hibrid. Am demarat licitatia pentru tramvaie si cea pentru troleibuze. Tot ce se afla tras pe dreapta, in depouri, a fost reparate, mai putin cele pe care specialistii au indicat ca ar mai scump să fie reparate decât să cumpăram unele noi. O calatorie care se realiza inainte in 40 de minute s-a putut realiza in doar 20 de minute, datorita gardurilor instalate la tramvaie. Am vazut ca domnul Nicusor Dan a renuntat la unele garduri.

Din cele 500 de interesectii semaforizate inteligente, am introdus in sistemul BTMS peste 250. Ii ramane si domnului Nicusor Dan ceva de lucru, pentru ca a vrut sa fie primar general, nu puteam sa le fac eu pe toate.

Ati luat spaga pentru achizitia autobuzelor?

Au fost calomnii legate de campania electorala. Categoric, nu! Am dat in judecata cativa jurnalisti pentru ca nu este normal. Una este ca un jurnalist sa spuna ca nu-i place de persoana ta si alta este sa se spuna ca ai interese financiare, ca ai luat spaga.

N-as mai fi fost in studio cu dumneavoastra. Aceste lucruri au fost anchetate de institutiile statului. Consilierii PNL si USR ne-au facut plangeri peste plangeri, unele sunt in continuare in diferite faze. Au fost doar lucruri menite sa ma denigreze. E foarte neplacut sa citesti despre tine neadevaruri.

Ati infiintat companiile municipale ca sa puteti manevra in interes personal banii Capitalei?

Bugetul Capitalei nu a fost niciodata 1,5 miliarde de euro, este de circa 600 milioane de euro. Companiile municipale nu au fost declarate ilegale sau in afara Constitutiei. Ele exista in Brasov, Cluj, Oradea, Constanta si in intreaga Europa. De ce doar in Bucuresti ni s-a solicitat sa le votam cu doua treimi? Atunci ar trebui si bugetul national sa fie votat cu doua treimi si nu este asa.

Companiile sunt perfect legale, au fost infiintate pentru a inlatura capusele de dreapta. Acum au fost inghetate de primarul general: nu avem curatenie, sobolanii si tantarii sunt peste tot, santierele sunt oprite. S-a creat falsa iluzie ca aceste companii sunt ilegale. Domnul Dan le ingroapa neplatind intentionat facturile si se vede cum arata orasul.

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea