Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a comentat recent pe pagina sa de Facebook o interpretare dată de jurnalistul Cornel Nistor legată de schimbarea guvernului Dăncilă.

„Este foarte periculos ce s-a intamplat! Nu mai exista suveranitate? Sunt semne evidente ale unui atentat la siguranta nationala. Normal ar fi sa existe reactii la cel mai inalt nivel”, a declarat aceasta pe Facebook.

Discursul lui Ludovic Orban, ținut la congresul PPE din Zagreb, este următorul:

„Președintele Iohannis e implicat, si vreau să vă asigur că Klaus Iohannis va fi încă 5 ani președinte și PPE va avea încă 5 ani un președinte în România, un partener puternic și un lider care va sprijini PPE si proiectele sale. Cetățenii europeni au votat pentru popularii europeni și au oferit o victorie în alegeri pentru PPE la nivel european. Am obținut majoritatea în Parlamentul European. Socialiștii au sperat că vor pune președintele Comisiei chiar dacă nu au câștigat alegerile, însă, în cele din urmă, PPE a reușit să își impună președintele. Totuși, când am numărat comisarii, am descoperit o situație injustă. PPE nu avea majoritate în Comisia Europeană. Socialiștii aveau 10 comisari și popularii europeni aveau 9 comisari. Am decis în România să nu acceptăm această situație injustă, pentru că cetățenii au vrut să ofere majoritatea popularilor europeni. Așadar, am schimbat guvernul socialist cu unul popular european și am numit un comisar PPE din partea României, pe Adina Vălean. Este contributia noastră modestă.”

