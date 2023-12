Gabriela Firea gătește fasole cu ciolan de 1 Decembrie

Gabriela Firea a oferit un interviu televizat, de 1 Decembrie. Aici, ea a arătat publicului tradițiile de Ziua Națională ale familiei sale, o adevărată familie de politicieni. Se pare că fostul primar general și-a revenit după scandalul azilelor.

Ea și soțul său, Florentin Pandele, au avut parte de o mare supriză. Familia lor s-a mărit cu un membru, nora sa, pe jumătate olandeza, pe jumătate texană. Căsătoria dintre ea și fiul lui Firea s-a petrecut după demisia ei din Guvern. În plus, Florentin Pandele a devenit din nou bunic, unul dintre băieți are gemeni, ceea ce înseamnă că Pandele are 3 nepoate.

Întrebată despre planurile de stabilire în străinătate ale copiiilor familiie Pandele, Firea a spus că unul dintre ei și-ar dori acest lucru.

„Copiii cei mici deocamdată pun tot felul de întrebări. David, care a fost singur în tabără, în Marea Britanie, în tabără de limba engleză, și-ar dori să urmeze facultatea în afara țării. Zian, cel mic, spune mereu că el vrea să rămână în România, vrea să rămână pe lângă noi, pentru că simte că aici ar fi mai fericit”, a declarat Firea.

Florentin Pandele a precizat că și-ar dori ca toți copiii să rămână în țară.

„Îmi doresc ca cei cinci băieți ai noștri să stea lângă noi. Andrei are 39 de ani, Bogdan, 37 de ani, Tudor, 28, David, 11, și Zian, 8 ani. Și mi-aș dori ca toți să stea cu noi”, a precizat, la rândul lui, Pandele.

Florentin Pandele, mesaj către adversarii politici

Potrivit lui Pandele, tot ce s-a întâmplat împotriva soției sale este o regie plănuită de adversarii politici. El susține că a primit acest avertisment de la prieteni din lumea politică.

„Nu am avut ocazia să lămurim foarte clar acest subiect. Totul este o regie bine pusă la punct. Acum două zile m-am întâlnit cu un prieten, care mi-a spus: Ai grijă, că asta este prima etapă din ceea ce va veni pe voi. La sfârșitul lui decembrie vor veni iarăși atacuri foarte serioase. Atât de bine a fost regizat acest scandal, încât așa-ziși prieteni și amici de-ai noștri nu au mai dat niciun telefon timp de 3-4 luni de zile”, a precizat Pandele.

Tot el a mai adăugat „de colegii tăi de partid (ai Gabrielei Firea) nu spun nimic”.

„Nu ne-am îndoit niciodată că lucrurile adevărate vor ieși la lumină, și așa credem în continuare. Că tot adevărul va ieși la lumină. Cine a greșit, trebuie să plătească, cine nu a greșit, nu trebuie să fie înfierat pentru nimic”, a spus Firea.

Familia Pandele este afectată de scandalurile în care sunt implicați părinții. Fiul cel mic al cuplului, Zian, a pus o întrebare dură mamei lui

„Zian, băiatul cel mic, a venit acasă și a întrebat-o: mami, acum ne urăște întreaga Românie? M-a mișcat și m-a consumat atât de mult, încât am spus că nu îmi mai doresc nimic. Stați liniștiți, toate regiile pe care le faceți voi, cei din spatele oamenilor politici, cheltuiți banii degeaba. Și vă pierdeți vremea degeaba”, a povestit Pandele, pentru Antena 3 CNN.

Cei doi au mai spus și că nu au fost chemați la audieri în scandalul azilelor. Primarul din Voluntari a mai precizat că el nu vrea ca soția să mai candideze pentru funcții publice.

Pe de altă parte, Gabriela Firea spune că se pune la dispoziția partidului, și că nu se va supăra dacă nu o vor susține la următoarele alegeri, deoarece are multă activitate și fără o astfel de funcție.