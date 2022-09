Perioadă neagră pentru Gabriela Cristoiu! După moartea iubitului, un milionar american în vârstă de 65 de ani, aceasta a moștenit jumătate dintr-o vilă din America, dar nu a putut să o revendice. Se pare că cea care i-a pus bețe în roate a fost chiar soția celui decedat.

După ce a aflat că iubitul i-a lăsat jumătate dintr-o vilă, vedeta TV a zburat în Statele Unite ale Americii pentru a-și revendica moștenirea. Acolo însă s-a întâlnit cu soția milionarului, care s-a opus vehement ca românca să primească ceva de la soțul său decedat.

„Am reușit, în cele din urmă, să ajung în Florida, după foarte mult timp în care am așteptat acest moment. Această casă e închiriată acum. Este o fostă soție, ea a primit din partea lui casa în care ea locuiește. Eu zic că este un lucru foarte suficient încât să nu-și dorească mai mult de atât. Din păcate, a fost o așa conjunctură încât eu nu am reușit să mă înțeleg cu ea. Am luat legătura cu această femeie” declara Gabriela în urmă cu câteva luni.

Cele două femei au ajuns la tribunal

Soția milionarului a acționat in instanță. Aceasta a contestat testamentul soțului său, care dovedea ca Gabriela era, într-adevăr moștenitoarea jumătății din vilă. Românca a mers personal în Statele Unite pentru a se judeca cu această femeie.

”Am trecut, poate, prin cea mai stresantă perioadă din toată viața mea. Eu când m-am întors din America, am stat acolo 4 zile. Am venit acasă și am avut nevoie de ajutor specializat, pentru că am trecut printr-o dramă și psihic, chiar și fizic. După 12 ore de zbor, am ajuns acolo, am stat 5 ore să mă judec cu cineva. Într-o țară unde nu cunoști pe nimeni și ai doar un avocat lângă tine, pentru mine a fost foarte greu” a declarat Gabriela Cristoiu pentru Antena Stars.

”Eu am spus, cum se poate ca tu după 20 de ani, să vii cu acte prin care să demonstrezi că ai cumpărat un bibelou în casă. Această femeie a profitat foarte mult de el și de banii lui, chiar și el s-a judecat cu ea. Nu ai cum să ai acte de acum două decenii” a mai spus vedeta TV.