Prezentatoarea TV și Tavi Clonda s-au căsătorit, după o relație de șapte ani. Moderatoarea de televiziune și artistul au două fetițe, iar în paralel cu rolul de părinte, se ocupă și de carierele lor. Gabriela Cristea a avut un moment de sinceritate și a vorbit despre simbolul iubirii ce o leagă de soțul ei, și anume verigheta de nuntă.

În cadrul unui eveniment, Cristina Șișcanu a întrebat-o pe Gabriela Cristea dacă s-a întâmplat ceva întrea ea și Tavi. Totul după ce soția lui Mădălin Ionescu observase lipsa verighetei de pe mâna Gabrielei, în timp ce Tavi Clonda le purta pe ambele.

Motivul pentru care Gabriela Cristea nu poartă verighetă

“N-am verighetă! Nu mi-am pus și știi de ce? Pentru că știu sigur că mi se umflă mâinile și mi-e greu apoi. Oricum sunt luată”, i-a răspuns Gabriela, la emisiunea “Fetele lui Tavi”.

Cei doi soți și-au ales verighete din aur cu diamante, puțin diferite în funcție de preferințele fiecăruia, dar care au o legătură sentimentală foarte puternică. „Să se potrivească cu stilul meu rock, un rock mai elegant. Eu trebuie să cânt și la chitară și trebuie să meargă. Este o verighetă 3D, e și aur alb, e și diamant…”, a mărturisit Tavi Clonda, pentru Antena Stars.

“A mea este un pic mai fină pentru că nu puteam să mi-o fac atât de lată, dar e același model”, a spus și Gabriela Cristea.

În timp ce purta o discuție cu Cristina Cioran, Gabriela Cristea a rememorat momentele de când era gravidă. Vedeta are două fetițe minunate împreună cu soțul ei, Tavi Clonda.

Moderatoarea a recunoscut că ar mai vrea copii, însă nu știe dacă mai poate.

“Știi cât de mare eram eu? Mă rostogoleam. Dupe ce îl faci pe primul, o să vrei să mai faci. Doar că eu sunt bătrână și nu mai vreau. La noi, prima oară ne-a zis că o să fie băiat. Până la următoarea ecografie am crezut că e băiat, Tavi se gândea deja la nume, cum o să joace fotbal. Apoi s-a văzut că e fetiță. A, am început după să ne gândim invers. Eu aș mai face copii, crede-mă, dar nu mai pot. Fizic, mai pot, cred. Din celălalt punct de vedere fizic nu mai pot. Stai să vezi când or să te ia hormonii. O să plângi din orice”, a spus și Gabriela Cristea, potrivit wowbiz.ro

Sursa foto: Facebook / Gabriela Cristea