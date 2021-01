Mai precis este vorba despre Kim Kardashian și Kanye West, cei care formează unul dintre cele mai celebre cupluri de la Hollywood. Relația lor a fost mereu expusă în mediul online dar și în presă și la televizor, iar dramele din familia lor au creat destul controverse.

Având în vedere că relația dintre cei doi a fost subiectul diverselor bârfe și discuții, căsnicia acestora a început să se deterioreze, presa americană informând, recent, că aceștia își vor spune adio cât de curând.

Kim Kardashian a apelat la un avocat

Presa americană notează că soția rapper-ului nu dorește să mai fie împreună cu soțul ei, acesta locuind la ferma pe care o deține în Wyoming. Mai mult decât atât, se pare că artistul nu mai dorește să se întoarcă în Los Angeles pentru a fi cu Kim.

Surse din presa de peste ocean precizează că divorțul dintre cei doi este iminent și că vedeta din reality show-ul ”Keeping Up With The Kardashians” a angajat-o pe Laura Wasser, o avocată specializată în divorțuri, mai ales pentru vedete.

Dacă este să ne luăm după bârfele care apar în mediul online, se pare că Kim Kardashian a decis să renunțe la verighetă, în timp ce artistul stă departe de familia sa, la ferma de 14 milioane de dolari pe care o deține, scrie rețeteșivedete.ro.

„Mențin totul discret, dar au terminat. Kim a angajat-o pe Laura Wasser și sunt în discuții de soluționare. Kim a făcut în așa fel încât Kanye să meargă acolo [Wyoming], să poată trăi vieți separate și să rezolve în liniște lucrurile, pentru a se separa și divorța. A terminat tot.

Acum acest divorț se întâmplă pentru că Kim a crescut foarte mult. Este serioasă în privința examenului de barou și în a deveni avocat, este serioasă în ceea ce privește campania de reformă a închisorii. Între timp, Kanye vorbește despre candidatura la președinție și spune despre multe alte nebunii. Ea doar s-a săturat de asta”, a dezvăluit o sursă apropiată celor doi.

Ce îl deranjează pe Kanye West

În presa din Statele Unite ale Americii se zvonește că artistul este din ce în ce mai iritat de stilul de viață al familiei Kardashian, incomodându-l atmosfera dintre membrii familiei.

„Este complet iritat de întreaga familie … El nu vrea să mai aibă nimic de-a face cu ei”, a mărturisit un prieten al familiei.

Prietenul de familie a mai spus că artistul ar fi apărut destul de târziu la petrecerea aniversară a 40 de ani a lui Kim, care a avut loc în Tahiti, și a plecat devreme,

„A apărut târziu și a plecat devreme, nu va apărea în niciuna dintre fotografiile lor de pe Instagram. Tot ce a făcut a fost să aducă holograma tatălui ei Robert Kardashian, apoi a ieșit de acolo cât de repede a putut”, a spus sursa.

Casa din California este a copiiilor

Pentru ca divorțul să fie dus la bun sfârșit, cei doi trebuie să se pună de acord cu privire la casa din California, casa în care au locuit până acum. Kim Kardashian este de părere că această casă ar trebui să îi rămână ei pentru că este, de fapt, a copiiilor, dorind să îl determine pe artist să predea casa din Calalbasas.

Amândoi au investit sume uriașe de bani pentru casa din California: pentru proprietate au plătit 40 de milioane de dolari iar pentru renovări au plătit, ulterior, 20 milioane de dolari.

„Kim încearcă să-l determine pe Kanye să-i predea casa din Calabasas, pentru că acolo se află copiii și acolo cresc. Aceasta este casa lor. Ea deține tot terenul și loturile adiacente din jurul casei, dar Kanye deține casa propriu-zisă. Amândoi au pus mulți bani în renovarea ei”, a dezvăluit sursa.

Artistul a precizat, la un moment dat, că a încercat să divorțeze de Kim

În luna iulie a acestui an, Kanye West a postat pe contul său de Twitter un mesaj prin care informează că a încercat să divorțeze de soția sa.

„Am încercat să divorţez de când Kim s-a întâlnit cu Meek la Warldolf pentru reforma închisorilor”, a scris rapperul Kanye West.

West pare să se refere la o întâlnire la hotelul Waldorf dintre Kim Kardashian şi rapperul Meek Mill, care au participat la o conferinţă pe tema reformei justiţiei penale, desfăşurată în Los Angeles în noiembrie 2018. Meek Hill, pe numele real Robert Rihmeek Williams, este fostul iubit al cântăreţei Nicki Minaj, relatează Reuters.