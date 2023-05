Ce emisiune va prezenta Gabriela Cristea?

Este vorba despre o emisiune care a mai fost difuzată în trecut la Antena Stars, respectiv „Te iubesc de nu te vezi”. Aici, concurenții vor avea șansa de a-și găsi sufletul pereche.

Vestea i-a luat prin surprindere pe toți, la momentul respectiv. Totuși, acum, fanii prezentatoarei TV au șansa să o revadă la cârma emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”.

„Am început să fac unele retușuri pentru că în curând o să dăm rec. E o zi importantă. Operatorii sunt pregătiți, macaraua e pregătită. Eu sunt pregătită de când mă știu.

E greu la prima ediție, sunt lucruri de reglat, lucruri de lămurit. O să vedeți din vară care sunt noutățile pe care vi le aducem. Voiam doar să vă arăt această pastilă frumoasă pe care scrie Te iubesc de nu te vezi. E un proiect nou și totuși vechi și sper să vă placă. Mai aveți un pic de așteptat”, a povestit Gabriela Cristea, pe Facebook, despre noua sa emisiune.

Vedeta de televiziune se ocupă şi de afaceri

Recent, prezentatoarea TV și-a lansat propriul brand de haine și după cum era de așteptat ea este și imaginea acestuia.

De fiecare dată când are ocazia, Gabriela Cristea se laudă pe rețelele de socializare cu propriile sale creații care se pare că nu i-au dat pe spate pe fanii săi din mediul online.

Cu puțin timp în urmă, Gabriela Cristea a postat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii în care apare îmbrăcată în niște rochii de vară despre care a spus că sunt realizate din vâscoză naturală 100%, iar căptușala este din bumbac.

„Rochia este disponibilă acum pe măsurile S, M si L și se poate comanda doar prin mesaj pe wapp. Rochia Selena este realizata din vâscoză naturală 100%, iar căptușeala este din bumbac 100%”, a precizat Gabriela Cristea, în dreptul imaginilor postate pe pagina sa de Facebook.

Cu toate acestea, fanii Gabrielei Cristea nu au fost prea încântați de creațiile sale și de calitatea lor și au criticat-o dur.

Gabriela Cristea, despre divorțul prin care a trecut

Gabriela Cristea le-a dezvăluit fanilor ei detalii cutremurătoare despre divorțul prin care a trecut cu ani de zile în urmă. Iată ce a învățat vedeta din experiența trăită și ce le sfătuiește pe femeile care trec printr-un divorț pentru prima dată.

În prezent, Gabriela Cristea se bucură de o carieră strălucită în televiziune și de o familie frumoasă, alături de Tavi Clonda cu care are două fetițe. Deși telespectatorii din România o urmăresc cu drag de ani de zile și o apreciază pentru munca depusă, puține persoane știu prin ce a trecut vedeta în trecut.

Cu ani de zile în urmă, Gabriela Cristea a trecut printr-un divorț mediatizat, în urma căruia a pierdut prieteni, dar a învățat lecții importante despre prietenie, familie și căsătorie. În 2013, vedeta a divorțaț de Marcel Toader (decedat pe 3 august 2019), însă abia acum a decis să vorbească despre experiența trăită.

Gabriela Cristea a recunoscut că i-a fost greu, atunci, pentru că oamenii o priveau „ca pe o divorțată”, nemaifiind bine primită la diverse evenimente pentru că era singură, iar femeile căsătorite nu se simțeau confortabil când soții lor erau în preajma ei.

Gabriela Cristea: Dumnezeu îmi rezervase cu totul și cu totul altceva, ceva bun, ceva din suflet

„Dragilor, am simțit nevoia să vorbesc despre ceva foarte, foarte serios, despre divorț. O cunoștință trece printr-o astfel de situație și cumva am rememorat toate acele momente prin care am trecut și eu în urmă cu vreo 11 ani. A fost poate cea mai grea perioadă din viața mea sau una dintre cele mai grele pentru că niciodată nu m-aș fi imaginat cu un asemenea statut.

Îmi aduc aminte că eram sigură că nu mă voi recăsători niciodată și credeam că acolo s-a cam terminat tot ceea ce aș fi putut să construiesc cu viața mea, dar uite că Dumnezeu îmi rezervase cu totul și cu totul altceva, ceva bun, ceva din suflet și cu generozitate. Îmi aduc aminte însă că perioada nu a fost una ușoară”, a povestit vedeta.