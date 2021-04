UPDATE

Medicii au anunțat cum a avut loc decesul artistei. Aceasta avea forme severe de COVID-19 și a fost intubată. Decesul a survenit vineri seara, la ora 20:50, când organele i-au cedat. Potrivit Spitalului Judeţean de Urgenţă Ilfov, Gabi Luncă nu avea infecții nosocomiale.

“Dupa 23 ani, din nou împreună! Cântă împreună Celui pe care L-au iubit și L-au slujit o viață întreagă! O să ne revedem…”, a fost mesajul postat de Rebeca Onoriu.

“Cea mai cumplită perioadă din viața mea. Am sperat, m-am rugat, însă inimioara mamei mele a obosit. Omenește s-a făcut tot ce s-a putut face. Nu suntem nemuritori. Avem liniștea și certitudinea că mama e în brațele Domnului și e liniștită. Am solicitat să se facă testul, să ne-o dea acasă, să o înmormântăm creștinește. Sper să nu fie nicio problemă. Acum două zile am vorbit cu mama la telefon. Știți care au fost ultimele ei cuvinte? «Rămâneți cu Domnul Iisus»”, a declarat, la România TV, Rebeca Onoriu.

Gabi Luncă a murit! Tragedie imensă în muzică. COVID-19 a ucis-o

Cântăreața fusese internată de urgență la spital în urmă cu câteva săptămâni.

Drama artistei

Gabi Luncă a trecut prim clipe foarte grele din cauza cancerului l-a sân. Artista l-a învins, dar a rămas fără un sân.

“Se poate scăpa foarte uşor de cancer în ziua de azi. Eu am mers la medic imediat ce am simţit că este ceva în neregulă cu mine. M-am operat, am făcut tratament, tot ce au spus medicii, şi am scăpat. Dumnezeu m-a scăpat. Vreau să le sfătuiesc pe toate femeile să meargă la un control, măcar o dată pe an”, a mărturisit artista.

„Această boală este foarte grea, am avut momente de disperare. M-am jelit zile întregi, mă uitam la toate hainele şi mă întrebam dacă mă mai întorc acasă ca să pot să le port. Citostaticele au fost insuportabile pentru mine, dar Dumnezeu nu m-a lăsat”, şi-a amintit artista tot în urmă cu patru ani.

Reacții după moartea artistei

Elena Merișoreanu a fost șocată de moartea acesteia.

”Nu pot să cred Cornelia Catanga și Nelu Ploieșteanu și acum doamna Gabi. Am fost şocată când mi-aţi dat vestea. Câte inimi au bucurat oamenii aceștia, să aibă așa o moarte. Doar cei care nu cred, care țin măștile pe jos, poate că ar trebui să meargă o zi în spital să vadă cum stau oamenii ăia (n.r medicii) îmbrăcați și nu beau apă și nu merg la toaletă. Soțul meu a ieșit din spital și a zis că este îngrozitor pentru oamenii aceea care ne îngrijesc. I-a luat Dumnezeu așa de repede.

Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească în pace, să le facă drumul liniștit spre cer, că au făcut numai bine, au bucurat atâtea suflete pe pământul ăsta. Muzica lăutărească a stat pe mâine acestor oamenii în gâtul lor, în sufletele lor curate și dragi. Doamna Gabi era o persoană deosebită„, a spus Elena Merişoreanu, la Antena 3.

Nu e prima veste tragică din această săptămână. Acum două zile, Nelu Ploieșteanu s-a stins la Spitalul Floreasca, după ce a fost infectat de COVID-19.

Decesul a fost confirmat de SMURD pe Facebook. “Din păcate maestrul Nelu Ploieșteanu a pierdut lupta cu virusul. Condoleanțe familiei!” a scris pe pagina de socializare Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare.