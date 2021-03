O celebră artistă din România a ajuns la spital, în stare gravă

Artista a ajuns de urgență la Spitalul Matei Balș, din București, în ziua de sâmbătă, 13 martie, cu probleme respiratorii. Astfel, medicii au decis să o transfere imediat la o altă unitate spitalicească, în secția de terapie intensivă.

Familia acesteia a reușit astăzi, 17 martie, să vorbească cu cântăreața care se află intubată. Estera Onoriu, una dintre fiicele artistei Gabi Luncă, a explicat că medicii sunt sceptici cu privire la starea de sănătate a cântăreței.

Doctorii sunt rezervați. În ce stare se află cântăreața?

Conform celor spuse de fiica artistei, medicii arată că Gabi Luncă nu se mai află în stare critică.

„Înainte să mă sunați dumneavoastră, cu o oră, am primit o veste cum că nu mai este în stare critică, dar este în Terapie Intensivă. A ieșit din starea critică, dar doctorii sunt rezervați, au spus că evoluția acestui virus este neașteptată și oricând se poate deteriora, din nou, starea ei. Dumnealor nu ne-au dat mari speranțe, ne-au spus doar că s-a oprit inflamația din corp. Acum, nu vă spun că e bine, dar nu mai este critică. Evoluția bolii este foarte, foarte surprinzătoare și nu știm ce se poate întâmpla. Avem încredere în Dumnezeu, ne rugăm la El, că doar El ne poate ajuta.

Internată este de pe data de 13 martie. Pe 8 a fost pozitivă, pe 11 a făcut evaluarea la Balș, era bine, i-a dat tratamentul acasă, dar a început să aibă probleme de respirație și am și dus-o la spital. Acolo au trimis-o la alt spital, undeva pe Bulevardul Basarabia, acolo era singurul pat liber la Terapie Intensivă.

Astăzi ne-au dat medicii să vorbim cu măicuța, am făcut conferință cu surorile mele și am vorbit un pic. De acolo, de pe patul de spital, ea nu știa că are COVID, ea știa că are gripă. Cu masca de oxigen pe față, ne-a spus, așa: ‘Stați liniștite! În cinci zile voi fi bine.’ Deci tot ea ne încuraja pe noi. Vă dați seama?”, a spus Estera Onoriu, fiica artistei Gabi Luncă, pentru fanatik.ro

Mesaje de încurajare

De asemenea, Estera Onoriu a menționat și că a primit multe mesaje de încurajare din partea oamenilor.

„Am primit atâtea mesaje de încurajare, atâtea mesaje în care oamenii spun că se roagă. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu și tuturor oamenilor care ne sunt alături în perioada asta, pentru că nu e ușor. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă păzească pe toți!”, a conchis fiica renumitei artiste, potrivit sursei menționate.

