Furtună pe piața muncii? Specialiștii vorbesc despre un val de demisii în perioada post pandemie, care ar putea lua companiile prin surprindere.

Situația este cu atât mai proastă pe piața spațiilor pentru birouri, segmentul cel mai afectat de criza sanitară.

Furtună pe piața muncii? Schimbări în carieră pentru angajați

Pandemia a adus în viaţa angajaţilor schimbări care i-au făcut să-şi reconsidere priorităţile, cariera, pasiunile şi munca, iar angajatorii se pot aştepta la un val de demisii, avertizează specialiştii.

”Marea demisioneală vine”, spune Anthony Klotz, profesor de management la Universitatea A&M din Texas, într-un interviu pentru Bloomberg.

El a studiat schimbările făcute în carieră în ultimul timp de sute de angajaţi.

”Când există incertitudine, oamenii au tendinţa de a rămâne pe loc, deci există demisii restante, intenţii nepuse în practică în ultimul an”, spune Koltz, conform businessmagazin.ro.

La acestea se adaugă revelaţiile pe care le-au avut oamenii în timpul pandemiei – despre timpul petrecut în familie, munca de la distanţă, naveta către locul de muncă, proiectele ce ţin de hobby, viaţă şi moarte şi ce înseamnă toate acestea – şi care îi pot face pe angajaţi să nu mai vrea un program de muncă de la 9 la 17 la birou.

”O şansă noului mediu de lucru postpandemic”

Klotz crede că în această vară companiile vor căuta modalităţi de a-şi păstra cultura şi angajaţii, iar în aceste condiţii multe vor oferi mai multe opţiuni: întoarcerea la birou cu normă întreagă; lucrul de la distanţă; la birou trei zile pe săptămână, patru zile, poate doar o zi.

Nu va fi clar dacă aceste opţiuni vor fi permanente, ceea ce va face dificil pentru angajaţi să decidă dacă să rămână sau să plece.

Ziaristul specializat în tehnologie Kevin Roose de la The New York Times crede că s-ar putea să vedem angajaţii mai tineri cedând tentaţiilor economiei YOLO (You Only Live Once – nu ai decât o viaţă), alegând aventura după luni de stat în casă şi strâns bani.

”Marea demisie” a atras atenţia şi revistei Quartz, care scrie că dacă sondajele de opinie recente sunt corecte, angajaţi din întreaga lume se vor lansa într-un joc de-a scaunele muzicale după redeschiderea birourilor şi creşterea numărului de persoane vaccinate contra Covid-19.

Peste 40% dintre persoanele care au răspuns în sondajul Work Trend Index al Microsoft, un studiu global realizat cu participarea a peste 30.000 de oameni din 31 de ţări, au declarat că se gândesc să-şi părăsească angajatorul anul acesta.

Profesorul Klotz îi sfătuieşte pe angajaţii care se gândesc să renunţe la locul de muncă actual să analizeze motivele pentru care doresc să plece şi să se asigure că vor oferi o şansă noului mediu de lucru postpandemic timp de câteva săptămâni înainte de a lua o decizie finală.

”Firmele şi angajaţii lor vor dori în cele din urmă să se întoarcă la birou”

Conform analiştilor PwC, este greu de prezis ce se va întâmpla cu sectorul de birouri în viitorul apropiat, acesta fiind segmentul cel mai afectat de criza sanitară, având în vedere că tot mai mulţi angajaţi lucrează de acasă, iar companiile sunt tot mai preocupate de bunăstarea lor.

La aceste preocupări se mai adaugă şi faptul că oamenii nu mai sunt dispuşi să mai facă naveta în oraşele mari.

Potrivit analizei, aceste evoluţii vor avea un impact negativ în activitatea de închiriere a spaţiilor de birouri din acest an şi în 2022, deoarece marii chiriaşi amână deciziile sau se bazează pe munca de la distanţă.

În România, chiriile în clădirile de birouri au scăzut, ȋn ultimul an, cu circa 12-17%, ȋn funcţie de zonă, arată o analiză a Investpoint, potrivit adevarul.ro.

Stocul total de spaţii de birouri, în Capitală, este de aproximativ 3 milioane de metri pătraţi, însă, în cursul anului 2021 vor fi livraţi numai aproximativ 250.000 mp de birouri.

Totuşi, investitorii imobiliari susţin că firmele şi angajaţii lor vor dori în cele din urmă să se întoarcă la birou, dar într-un sistem hibrid, în care să lucreze mai mult de acasă faţă de perioada de dinaintea pandemiei.

Sursă foto: Dreamstime.