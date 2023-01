Șeful Instagram, Adam Mosseri, a anunțat, luni, că rețeaua de socializare își lansează funcția Notes în Europa și Japonia. Notes sunt postări scurte de până la 60 de caractere care includ doar text și emoticoane și apar deasupra fotografiei de profil.

„Lansarea Notes la nivel mondial! Notes este acum disponibil în Europa și Japonia. Verificați-l și spuneți-mi ce părere aveți!”, a scris șeful Instagram, Adam Mosseri, pe pagina sa de Twitter.

🎉 Notes Launch Worldwide 🎉

Notes are now available in Europe and Japan.

Check it out and let me know what you think! 👇🏼 pic.twitter.com/MSSjQZVIuZ

— Adam Mosseri (@mosseri) January 30, 2023