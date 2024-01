Alina Gorghiu a arătat că statul cheltuie tot mai mulți bani, în contextul în care fenomenul fugarilor a fost în creştere. Totuși, 2023 a fost primul an în care s-a constatat o scădere a numărului de fugari.

Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

Gorghiu a explicat într-o conferință de presă că instituția pe care o conduce dorește „foarte mult” introducerea proiectului respectiv.

Din momentul în care legea va fi adoptată, fugarul va suporta costurile aducerii sale în ţară.

Potrivit ministrului, strategia este aceea ca statul român să meargă mai mult pe prevenţie în anul 2024.

Proiectul de lege poate fi consultat AICI.

Potrivit ministrului, costurile variază în cazul acestor fugari. De exemplu, statul cheltuie foarte mulți bani pentru persoanele aduse „de la capătul lumii”.

Acest fenomen al fugarilor a fost în creştere, de la an la an, a explicat ea. Totuși, anul 2023 a fost primul an în care s-a constatat o scădere.

„Putem să vorbim de cazuri de fugari în care aducerea lor în ţară sunt relative mici costurile dar putem să vorbim şi de cazuri de fugari aduşi de la capătul lumii, cazuri care să implice costuri foarte, foarte mari. Acest fenomen al fugarilor a fost în creştere, de la an la an, anul 2023 este primul an în care putem să constatăm o scădere. În anul 2020, am avut conform datelor oficiale, ca număr de persoane faţă de care a fost dispusă urmărirea internaţională, 1.260 pentru ca în anul 2021 să avem 1.420. În anul 2022, am avut 1574 de persoane faţă de care s-a dispus urmărirea internaţională iar anul trecut, în 2023, am avut 1530 de persoane, deci a fost primul an cu scădere în privinţa acestui număr, nesemnificativă dar pot să vă semnalez scădere”, a mai spus ministrul.