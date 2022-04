Nu. mulți am auzit despre amla, considerate fructele care ȋncetinesc ȋmbătrȃnirea. Mai mult, aceste fructe, despre care se spune că au apărut din lacrimile zeului Brahma, îmbunătățesc funcția ficatului, ajută la pierderea în greutate și la creșterea părului. Și au proprietăți anticancerigene.

Acest fruct a fost folosit de secole în culturile tradiționale indiene

Cunoscut și sub denumirea de agriș indian, acest fruct a fost folosit de secole în culturile tradiționale indiene. Este unul dintre ingredientele principale din triphala, un supliment ayurvedic cunoscut pentru a susține digestia, sănătatea intestinală și pierderea în greutate. Cu toate acestea, are și alte avantaje pe care puțini le cunosc, potrivit Firstforwomen.

Amla, Phyllanthus emblica, face parte din familia Euphorbiaceae, familia plantei laptele-cucului. Este una dintre cele mai importante plante din medicina ayurvedică, fiind folosită pentru sporirea capacităţilor intelectuale, ȋncetiniea efectelor bătrȃneţii, ȋmbunătăţirea vederii, stimularea creșterii părului. Conform credinţei brahmanilor, amla a apărut din lacrimile lui Brahma.

Amla ajută și la reducerea greutății corporale și a grăsimii abdominale

În primul rând, amla pare să fie deosebit de utilă pentru ficat. Un studiu pe animale din 2015 a constatat că subiecții au fost capabili să prevină boala ficatului gras, în ciuda faptului că aveau o dietă bogată în zahăr. Fructul a protejat organul de această problemă prin promovarea anumitor funcții proteice. Un alt studiu pe animale din 2017 a avut rezultate similare și a susținut, de asemenea, că amla ajută la reducerea greutății corporale și a grăsimii abdominale.

Amla are, de asemenea, niveluri incredibil de ridicate de vitamina C, de aproximativ 600 până la 700 mg într-o singură boabă mică. Pe lângă întărirea sistemului imunitar, acest fruct are o putere antioxidantă care îmbunătățește sănătatea intestinală și scade colesterolul.

Are proprietăți anticancerigene

Unele dintre cele mai impresionante beneficii oferite de agrișele indeiene sunt efectele pe care le au asupra celulelor canceroase precum și abilitatea de a preveni cancerul. Un studiu a demonstrat ca o doză concentrată de extract de amla a scăzut cu până la 60% formarea unei tumori canceroase pe piele.

Un alt studiu realizat in Thailanda a aratat ca agrisele ajuta la inhibarea inmultirii celulelor canceroase la plamani, ficat, sani, ovare, cervix si in zona colorectala.

Ajută chiar la creșterea părului

Un studiu recent a constatat, de asemenea, că utilizarea locală a fructelor amla atât la bărbați, cât și la femei a ajutat la creșterea părului. Cercetătorii au susținut că participanții au prezentat îmbunătățiri semnificative după doar trei luni de aplicare a extractului pe păr și scalp.

Se găsește mai greu, dar magazinele naturiste comerzializează pudră de fructe amla

Fructul amla este originar din India, unde poate fi savurat ca atare, ca fruct întreg sau sub formă de suc. Este puțin mai dificil de găsit în unele țări, dar unele magazine naturiste comerzializează pudră de fructe amla. Ingredientul bogat în antioxidanți face minuni amestecat cu avocado sau iaurt sau aplicat și ca mască de față.

Cum poate fi folosit în bucătărie

Fructele se folosesc ȋn bucătărie la prepararea sucurilor, murăturilor, sosurilor și mȃncărurilor, dar și ȋn medicina tradiţională. Conţin o cantitate mare de vitamina C și polifenoli (taninuri și flavonoide). Au efect antiinflamator, anticancerigen, antioxidant, hepato-protector, analgezic, antipiretic, gastroprotector și stimulator al sistemului imunitar.

La rȃndul lor, seminţele sunt folosite la obţinerea unor preparate afrodisiace și pentru tratarea stărilor de vomă.