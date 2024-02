„Vocile” din spatele grupului îi includ pe Irinel Bucur, activist civic implicat într-un ONG recent înființat: Asociația Haicăsepoate, unde împarte același statut cu Cătălin Urtoi, actualul director al Companiei Naționale de Investiții Rutiere.

Cătălin Urtoi a fost mereu văzut ca un activist fără afiliere politică. L-a huiduit public pe Liviu Dragnea în timpul unei vizite la Iași. De asemenea, a criticat constant PSD-ul. Totuși, aceste critici s-au oprit brusc atunci când Urtoi a fost numit în funcția de director la CNIR.

Conform informațiilor de pe realitatea.net, se pare că Urtoi nu s-a oprit aici și a continuat să se implice în diverse afaceri.

De la începutul anului trecut, sub pretextul implementării unui sistem de semaforizare în orașul Podu Iloaiei, în zonele cu intersecții predispuse la frecvente ambuteiaje, s-au creat condițiile pentru o fraudă masivă asupra bugetului public.

În data de 11 ianuarie 2023, au început discuțiile la sediul Primăriei Podu Iloaiei. La acestea au participat primarul orașului și șeful serviciului rutier din Iași. Potrivit postării făcute pe Facebook de către Bucur, în cadrul acelei întâlniri s-a decis implementarea unui sistem de semaforizare la intersecțiile respective.

În același text, alături de laude aduse prefectului și directorului Laicu, Bucur a menționat că proiectarea și implementarea lucrării urmează să fie gestionate de către DRDP, însă acest lucru s-a dovedit a fi fals.

Irinel Bucur a postat pe Facebook următorul mesaj pe 4 iulie 2023:

„În vederea îmbunătățirii condițiilor de trafic la traversarea orașului Podu Iloaiei, grupul de inițiativă #HaiCăSePoate împreună cu societatea Red Spektrum, societate ce are o experiență de peste 14 ani în dezvoltarea soluțiilor de management a traficului și cu sprijinul Prefecturii și DRDP Iași, ne-am implicat în identificarea unei soluții care să îmbunătățească condițiile de trafic până când autostrada sau varianta ocolitoare a orașului vor putea fi gata.

Acesta a mai scris:

În perioada 14, 16 și 17 iulie 2023, între orele 7:30 și 20:00, cu sprijinul DRDP Iași, prefectului Cojocaru și Poliției Rutiere, societatea RED SPEKTRUM a efectuat teste ale condițiilor de trafic la cele două intersecții din orașul Podu Iloaiei, instalând semafoare mobile.

Un personaj relevant în acest context este Cătălin Urtoi, asociat al lui Bucur și actual director al CNIR – Compania Națională de Investiții Rutiere. Urtoi a luat parte la testele de la Podu Iloaiei în data de 15 iulie și a exprimat public mulțumiri societății RED SPEKTRUM, postând pe Facebook, în acea zi, următorul mesaj:

Rezultatele testării au fost aduse în atenția publicului în data de 27 iulie 2023, în timpul unei conferințe de presă găzduite la Prefectura Iași. Prefectul Bogdan Cojocaru, împreună cu directorul Laicu și Irinel Bucur, au prezentat concluziile. Gabriel Martinescu, din partea RED SPEKTRUM, a fost prezent la această conferință de presă.

Am avut la începutul anului o discuție cu cei prezenți astăzi la masă și cu reprezentanții primăriei, rolul prefecturii ar fi acela de a aduce la aceeași masă toți factorii implicați, pentru a putea identifica soluțiile cele mai bune, inclusiv traficul din acest orașul Podu Iloaiei”, a declarat prefectul Bogdan Cojocaru.

„Vrem să prezentăm alături de toți cei implicați în acest proces de testare a semaforizare Podu Iloaiei, reprezentanții DRDP Iași și toți cei implicați în acest proces de testare. Am hotărât în urma acestor 3 zile, 14, 16 și 17 Iulie, să prezentăm și un raport pentru a putea conștientiza cu toții nevoile pe care le avem la nivelul orașului Podu Iloaiei.

La rândul său, directorul DRDP Laciu a spus:

„Referitor la timpii pentru achiziționarea acestui pachet complet, el este variabil, sunt 2 posibilității, am trimis deja cereri de oferte la anumite firme și în funcție de calculul estimativ. Dacă suma este sub suma de 900.000 vom face rapid. Dacă pragul este peste această sumă, va fi o licitație de maxim 3 luni. Noi am demarat acțiunile”.