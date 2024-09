Pavăl Holding și Apex Alliance au preluat Waldhaus Flims Wellness Resort

Pavăl Holding, împreună cu grupul lituanian Apex Alliance, au anunțat că au cumpărat Waldhaus Flims Wellness Resort, o destinație de lux cunoscută din Alpii Elvețieni. Această achiziție este a doua investiție importantă a Pavăl Holding pe plan internațional, după ce au preluat Grand Hotel Gardone din Italia în 2023. În același timp, Apex Alliance își va mări portofoliul la 17 hoteluri în Europa, având deja în listă nume mari precum Hilton, Marriott și Radisson.

Noii proprietari plănuiesc să renoveze Waldhaus Flims Wellness Resort, urmând să-l redeschidă ca un hotel de lux de 5 stele, cu primii oaspeți așteptați în 2025. Lucrările de modernizare vor începe în 2024 și vor avea ca scop îmbunătățirea facilităților hotelului pentru a oferi oaspeților o experiență specială, păstrând totodată istoria și farmecul locului.

„Suntem încântați să anunțăm achiziția renumitului Waldhaus Flims Wellness Resort, o investiție strategică ce completează portofoliul nostru de proprietăți cu istorie și caracter distinctiv. Vedem un potențial imens în revitalizarea acestui resort emblematic, pentru a răspunde cerințelor tot mai sofisticate ale călătorilor moderni. Împreună cu Apex Alliance, ne propunem să transformăm Waldhaus Flims într-o destinație de referință, ce va oferi atât relaxare, cât și aventură, în mijlocul frumuseților naturale ale regiunii alpine Flims-Laax-Falera”, a declarat Karina Pavăl, vicepreședinte al Pavăl Holding.

Apex Alliance Hotel Management, parte din grupul Apex Alliance, va fi operatorul oficial al hotelului. Până la finalul anului 2024, compania va ajunge să administreze 19 hoteluri, printre care și două noi locații ce urmează să se deschidă în Veneția, Italia, și Tallinn, Estonia. Waldhaus Flims Wellness Resort include șase clădiri diferite, cum ar fi The Grand Hotel, The Villa, The Pavilion și faimosul centru SPA & Wellness.

În plus, complexul are facilități variate, cum ar fi terenuri de tenis, spații pentru evenimente și restaurante diverse. Hotelul va dispune de 143 de camere și apartamente, toate proiectate pentru a oferi oaspeților priveliști impresionante asupra munților și un confort deosebit.

„Preluarea Waldhaus Flims Wellness Resort este o etapă foarte importantă pentru Apex Alliance”, a declarat Vytautas Drumelis, partener al Apex Alliance. „Această proprietate de referință nu numai că va consolida prezența noastră pe piața europeană a ospitalității, ci va stabili și un nou standard pentru lux și excelență în Alpii Elvețieni. Scopul nostru este să menținem esența istorică a complexului hotelier, introducând în același timp facilități moderne care oferă oaspeților o experiență de neegalat pe tot parcursul anului.”

Despre Waldhaus Flims Wellness Resort

Deschis în 1877 sub numele „Hotel Waldhaus”, acesta a funcționat inițial doar pe timpul verii, timp de 70 de ani. În 1947, după ce a fost renovat, hotelul și-a deschis porțile și pentru sezonul de iarnă. În 2008, a fost rebranduit ca „Waldhaus Flims Mountain Resort & Spa”, iar acum este cunoscut sub numele de Waldhaus Flims Wellness Resort.

Aflat într-un peisaj de vis din Alpii Elvețieni, este o destinație populară atât vara, cât și iarna. Hotelul este faimos pentru serviciile spa de lux, piscinele interioare și exterioare, și pentru activitățile variate, de la drumeții și ciclism vara, la schi iarna. Restaurantele și barurile din complex oferă o gamă largă de preparate gourmet, cu influențe locale.

Despre Pavăl Holding

Pavăl Holding este compania de investiții a familiei Pavăl, fiind și cel mai mare grup de afaceri românesc, care deține Dedeman și alte investiții importante în România, în domenii precum imobiliare, agricultură, energie și alte industrii de bază.

Despre Apex Alliance

Apex Alliance este un grup internațional din domeniul hotelier, cu sediul în Lituania, specializat în dezvoltarea și administrarea hotelurilor. Cu investiții de 530 de milioane de euro, grupul și-a extins recent portofoliul la 17 hoteluri în țări precum Elveția, Italia, România, Polonia, Lituania și Letonia, după achiziția Waldhaus Flims Wellness Resort. Din portofoliul său fac parte cinci hoteluri de lux, iar Apex Alliance Hotel Management administrează francize renumite la nivel internațional, precum Hilton, Marriott și Radisson.