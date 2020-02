Dupa un punct pierdut in fata Lolei Crudu, “faimoasa” a intrat in conflict cu “razboinicul” si l-a lovit pe acesta, ceea ce a dus la eliminarea ei din joc si, ulterior, la decizia de eliminare din cadrul “Survivor Romania”.

Miza confruntarii pe traseul din cadrul editiei de aseara a fost una foarte importanta pentru ambele echipe, comunicarea cu cei dragi, concurentii fiind mai mult ca niciodata motivati sa primeasca vesti de acasa, dupa o luna de supravietuire in jungla dominicana.

„Am vazut un moment teribil, un moment socant. Am vazut un concurent lovit in plina figura de alt concurent. Din pacate, Ana si-a pierdut cumpatul, a cedat presiunii. Avem decizia in privinta ei. Inainte de a va comunica decizia, vreau sa va spun ca Ana (Pal – n.r.) provine dintr-o familie cu opt copii. Toata viata ei a fost nevoita sa lupte. In acelasi timp, Ana are un copil pe care il creste singura, si pentru care lupta, in fiecare zi, ca sa ii ofere un viitor mai bun decat al ei.

Ce a facut Ana a fost un gest socant, a fost un gest pe care speram sa nu-l mai vedem vreodata in aceasta competitie. Anei ii pare foarte rau; Andrei (Ciobanu – n.r.) tie iti cere scuze. Nu vom tolera astfel de gesturi in <Survivor Romania>. Decizia noastra a fost ca Ana sa nu se mai intoarca pe insula”, a fost anuntul facut de prezentatorul Dan Cruceru, in cadrul Consiliului.

Ana Pal, pusă „la zid”

Ambele echipe au dezaprobat gestul Anei, lipsa de fairplay fiind dezaprobata de catre concurenti, in special de catre cei care, la randul lor, practica sporturi de contact.

„Si eu sunt luptator, dar nu se reactioneaza asa!” au fost cuvintele adresate Anei, imediat dupa incident, de razboinicul Cristian Ionita.

Cezar Juratoni, din echipa Faimosilor, boxer cu experienta, a reactionat si el imediat dupa incident.

„Ana, nu poti sa faci lucruri de genul asta! Si eu sunt luptator, dar nu dau in oameni, pe strada!”, a spus sportivul.

Claudia Rostas eliminată de la “Survivor România”

Ieri seara, in cadrul Consiliului, a fost anuntat “razboinicul” care a parasit “Survivor” Romania, in urma voturilor telespectatorilor.

Votul publicului a fost in favoarea lui Remus Laurentiu Mihai, concurenta care a parasit competitia fiind Claudia Rostas care, cu emotie, si-a luat ramas bun de la coechipierii sai.

„Ma simt impacata cu ideea, pentru ca mi-am dorit sa merg acasa. Mi s-a luat o piatra de pe inima. (…) Colegii mei sa-si aminteasca cum am venit impreuna in avion, in echipa, si sa ramana tot asa, uniti. Sa-si aminteasca ca ei sunt o familie, ca sunt <razboinici>. (…) In sufletul meu este pace si liniste. Pe traseu am dat totul pentru echipa!”, au fost cuvintele cu care Claudia Rostas si-a incheiat evolutia la “Survivor Romania”.

Război în tabăra Faimoșilor

In tabara Faimosilor conflictul dintre Gratiela Duban si Elena Ionescu continua si pare ca prapastia dintre cele doua se adanceste.

Cuvintele grele, acuzatiile incredibile aduse de catre Gratiela Duban, Mihai Onicas si Ghita Balmus la adresa cantaretei se lovesc de replicile defensive ale acesteia.

Cum isi vor rezolva Faimosii problemele din interiorul echipei, si daca vor profita Razboinicii de lipsa de concentrare a adversarilor, veti afla urmarind o noua editie “Survivor Romania”, sambata, incepand cu ora 20.00, la Kanal D

