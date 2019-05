„Problema e veche și nu aș fi intervenit dacă nu era acel articol de presă care duce în derizoriu o situație foarte gravă. Eram ministru al Pădurilor, în guvernul Tudose când s-a întâmplat. Am început să mă simt foarte rău, am mers la medic, am aflat că aveam probleme foarte mari cu inima, am urmat tratament, dar mă simțeam tot mai rău. Am făcut apoi o analiză toxicologică unde am descoperit că am fost intoxicată cu mercur în cantitate mare. Am făcut plângere la poliție abia când am demisionat. E o anchetă în derulare și sper din suflet să îi prindă”, a declarat Doina Pană, la Antena 3, miercuri seara.

În aceeași zi, procurorul-șef DIICOT, Felix Bănilă, a anunțat că a fost începută urmărirea penală in rem pentru constituire de grup infracțional organizat și tentativă de omor după plângerea fostului ministru Doina Pană, precizând că încă nu există un suspect, dar că au fost audiate multe persoane.

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora implicată în acest caz ar fi fost fosta șefă de cabinet a Doinei Pană, înformații pe care însă fostul ministru le-a dezmințit cu fermitate:

„Din respect pentru anchetatori și pentru a-i sprijini în aflarea adevărului, eu nu am făcut nicio speculație legată de acest caz. Resping cu fermitate orice interpretare care să inducă ideea că fosta mea șefă de cabinet sau oricine altcineva ar fi fost indicați de mine ca fiind implicați în acest caz. Fiind o cercetare in rem, este firesc să fie chemate la declarații persoanele care au fost în preajma mea, însă acest lucru nu înseamnă că ele sunt vinovate,” a declarat Doina Pană.

Te-ar putea interesa și: