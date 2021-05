Fondatorul Transavia răspunde acuzațiilor lansate de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a transmis, în cadrul unui comunicat, că a declanșat o investigație ce vizează un posibil comportament anticoncurențial al unor companii „care își desfășoară activitatea pe piața producției și/sau comercializării cărnii de pasăre din România.”.

Companiile investigate sunt Transavia S.A., Ave Impex S.R.L., Vis Agri S.R.L., Safir S.R.L., Avi-Top S.A., Avicola Buzău S.A, Avicola Dragoș Vodă SA, Avicod SA, Agricola Internațional Bacău S.A., Agrisol International RO S.R.L și Uniunea Crescătorilor de Păsări din România (UCPR).

Autoritatea de concurență deține indicii privind posibile înțelegeri și/sau practici concertate facilitate de UCPR pentru limitarea ofertei de produse, scopul final fiind creșterea artificială a prețurilor de vânzare.

În acest context, Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile unor companii care activează pe piața producției și/sau comercializării cărnii de pasăre, precum și la sediul UCPR.

Inspecțiile inopinate reprezintă o etapă importantă în cadrul procedurilor de investigare a unui posibil comportament anticoncurențial, efectuarea acestora nereprezentând o antepronunțare în ceea ce privește vinovăția companiilor. Documentele ridicate se află în analiza autorității române de concurență, în cadrul procedurilor specifice.

Inspecțiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel București și sunt justificate de necesitatea obținerii tuturor informațiilor și documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurențiale analizate.

În situaţia în care Consiliul Concurenţei va constata încălcarea regulilor de concurenţă, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care cooperează cu autoritatea de concurenţă, în cadrul programului de clemenţă, pot obţine imunitate la amendă sau reduceri substanţiale ale amenzilor.

Anul trecut, Consiliul Concurenței a sancționat 90 de companii și asociații ale acestora cu amenzi de 400,2 milioane ei (82,7 milioane euro), peste 40% din această valoare totală fiind recunoscută de companii”, a transmis Consiliul Concurenței în cadrul unui comunicat.

Răspunsul oferit de Ioan Popa

În acest context, Ioan Popa, fondatorul Transavia, una dintre cele mai profitabile companii cu patronat românesc, a oferit un răspuns și a punctat faptul că a avut înțelegeri „doar cu Dumnezeu”.

„Doar cu Dumnezeu am avut înțelegeri, dar nu despre preturi. Nu am avut nicio înțelegere, iar de doi ani de când sunt probleme, prețurile au căzut în cap. Nu am făcut înțelegeri să vindem noi mai scump. Deci prețul s-a dus în cap. Toate firmele sunt vai de capul lor. Unii dau faliment. Cei de la Consiliu au luat vreo trei mail-uri pe care le avem noi cu Uniunea Crescătorilor de Păsări, care e o organizația profesională. Nu mă aștept să primesc amendă și dacă primesc o să mă judec până în pânzele albe. N-am de ce să primesc. Nu m-am înțeles cu nimeni nici acum și nici altă dată. Cat priveste actiunea dumnealor, e o instituție care trebuie să-și facă treaba”, a transmis Ioan Popa, într-o declarație făcută pentru ziardecluj.ro