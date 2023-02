Așadar, ministrul Economiei a spus că în România există aproximativ o sută de companii private care activează în industria de apărare.

Potrivit informațiilor oferite de Florin Spătaru, acestea vor fi incluse în strategia pentru industria de apărare care va fi finalizată în al doilea trimestru al acestui an.

Industria de apărare are nevoie de retehnologizare

De asemenea, ministrul admite că industria de apărare are nevoie de retehnologizare şi că „deocamdată destul de puţin” din procentul din PIB destinat Apărării se duce către aceasta.

„România are un număr de companii de stat (n.red. care produc arme) în care Ministerul Economiei este acţionar majoritar, avem 14 companii care funcţionează, care asigură o gamă lărgită de produse, muniţie şi servicii, mentenanţă pentru Ministerul Apărării Naţionale şi nu numai.

Dar vreau să vă spun că România are şi un număr de peste 100 de companii private care sunt înregistrate ca operatori privaţi în industria de apărare. Deci industria de apărare a României nu este compusă numai din companii de stat, ci este compusă şi din companii private. Aceste companii se vor regăsi în strategia pentru industria de apărare la care lucrăm în acest moment şi o vom finaliza în trimestrul doi 2023”, a declarat Florin Spătaru la Prima News.

Ministrul spune că stocurile de muniție trebuie crescute

Mai apoi, Florin Spătaru a spus că „destul de puţin” din procentul destinat din PIB Apărării se duce în momentul de față către industria naţională de apărare. Potrivit ministrului, industria de apărare are nevoie de retehnologizare.

Ministrul a spus că în acest moment necesarul de stocuri în industria de apărare „e unul dintre cele mai mari din ultima perioadă”.

În ceea ce priveşte stocurile pe care le deţine România, ministrul a explicat că „sunt stocuri pe muniţie, dar care în acest moment, în contextul geo-politic, trebuie crescute şi atunci, împreună cu cei de la MApN, le-am furnizat datele privind capabilităţile pe care le avem şi colaborările pe care am putea să le facem pentru a asigura aceste stocuri”.

Florin Spătaru a cerut sprijin și pentru mediul de afaceri

Anterior, ministrul Economiei a cerut sprijin și pentru mediul de afaceri, în contextul în care se confruntă cu prețuri mari la energie, din cauza lipsei materiilor prime, și taxe prea mari pe forța de muncă.

„Unul dintre reprezentanţii unei companii din Buzău vorbea de reducerea taxării muncii, iar PSD a venit cu o propunere în acest sens care urmează să fie prezentată în coaliţie şi sperăm noi adoptată pentru că mediul de afaceri are nevoie de sprijin în acest moment. Am avut creşteri masive la energie şi la gaz, am făcut plafonarea începând cu 2023, dar, în continuare, trebuie să ajutăm mediul de afaceri să îşi păstreze competitivitatea, să păstrăm locurile de muncă, să facem investiţii şi să asigurăm cadrul necesar pentru creşterea economică”, a declarat ministrul Economiei.