Oamenii de afaceri din Buzău sunt îngrijorați că le va fi greu să rămână pe piață dacă nu primesc un ajutor real din partea statului.

Materiile prime nu sunt suficiente, iar taxele pe forța de muncă sunt prea mari

Principalele probleme cu care se confruntă aceștia sunt prețurile mari la energie, din cauza lipsei materiilor prime, și taxele prea mari pe forța de muncă.

”Unul dintre reprezentanţii unei companii din Buzău vorbea de reducerea taxării muncii, iar PSD a venit cu o propunere în acest sens care urmează să fie prezentată în coaliţie şi sperăm noi adoptată pentru că mediul de afaceri are nevoie de sprijin în acest moment. Am avut creşteri masive la energie şi la gaz, am făcut plafonarea începând cu 2023, dar, în continuare, trebuie să ajutăm mediul de afaceri să îşi păstreze competitivitatea, să păstrăm locurile de muncă, să facem investiţii şi să asigurăm cadrul necesar pentru creşterea economică”, a declarat ministrul Economiei, Florin Spătaru.

PSD a solicitat o măsură pentru reducerea taxelor pe forța de muncă

Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a recunoscut, de asemenea, că taxele pe forța de muncă sunt prea mari. Totodată, a amintit că PSD a solicitat deja o măsură în acest sens și speră ca aceste semnale vor determina coaliția să ia o decizie.

”Un reprezentant al mediului de afaceri a solicitat o măsură anunţată deja de PSD şi anume reducerea taxării muncii. Este o propunere ce vine din mediul de afaceri şi colegii noştri de coaliţie ar fi trebuit să îmbrăţişeze această chestiune. Sper ca tipul asta de semnale vor face ca decizia în coaliţie să fie luată în această direcţie, munca este mult prea taxată iar resursele pentru reducerea taxării muncii trebuie să vină din acea taxă de solidaritate pe care o promovăm iar ceea ce facem şi ce ne dorim să implementăm este în linie cu ceea ce mediul de afaceri îşi doreşte”, a spus acesta.

Industria românească mai are o șansă

În urma vizitei de lucru efectuată în județul Buzău, Florin Spătaru a declarat că ”industria românească nu este un morman de fiare vechi”, dovada fiind faptul că mai multe companii cu capital românesc au reușit să prospere.

„Am fost astăzi la SARA, producătorul cel mai important din România şi din Europa de fitinguri din oţel carbon pentru sudură (coturi, curbe, teuri, reducţii, capace) cu diametre până la 1.420 milimetri. Peste 200 de buzoieni lucrează în singura fabrica în Europa care produce toată gama de fitinguri. Consider că important este să promovăm modelele de succes din rândul firmelor româneşti. Ministerul Economiei susţine producţia cu capital românesc şi atragerea de investitori străini”, a scris ministrul Spătaru, pe pagina sa de Facebook, scrie bursa.ro.