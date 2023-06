O aventură continuă la care continuă să construiască

Celebrul bucătar de la emisiunea „Chefi la Cuțite”, Florin Dumitrescu, a transmis un mesaj emoționant la nouă ani de nunta cu Cristina Sima. Luna trecută, cei doi au sărbătorit zece ani de la cununia civilă.

Chef Dumitrescu a transmis pe rețelele de socializare că și acum iubirea lor rămâne la fel de puternică, iar cei nouă ani petrecuți alături de Cristina Sima au fost o aventură continuă.

„O aventură foarte frumoasă la care încă mai construim. Punem cărămidă peste cărămidă de la an la an și ne creăm amintiri, pentru că ăsta este scopul nostru, să ne creăm amintiri împreună”, a precizat cheful la Antena Stars.

Potrivit lui Florin Dumitrescu, cei nouă ani pe care i-a petrecut alături de Cristina Sima au fost o aventură continuă, iar aceștia încă își propun să construiască lucruri frumoase împreună. Scopul lor este să creeze mereu amintiri de vis și să le păstreze în suflet.

„Cea mai importantă zi, 9 ani de atunci! Cea mai frumoasă mireasă și cea mai frumoasă rochie! La mulți ani, iubita mea! Să ne iubim sănătoși încă 3 vieți de acum încolo!”, a scris chef Dumitrescu pe rețelele de socializare.

Chef Dumitrescu și-a adus aminte de nunta lor de acum 9 ani

De asemenea, într-o postare ulterioară, el a rememorat câteva momente din ziua nunții lor, subliniind importanța acestora și legătura puternică pe care o au.

„Pe la ora asta încă eram la nuntă. Am rămas cu o mână de prieteni apropiați, am dansat pe „cand te-am cunoscut Cristina”, am mâncat prima masă de la nuntă ce mai rămăsese de la proțap și am rupt ringul cu prietenii și câțiva ospătari care mai strângeau mesele. Dupa aceea, momentul cheie, număratul banilor, plătit tot ce era de plătit și împachetat rochia de mireasă să o păstram pentru fetele noastre”, a scris ulterior Florin Dumitrescu.

Florin Dumitrescu și soția sa s-au întâlnit în 2010, pe vremea când Cristina avea 23 de ani, la restaurantul unde lucra chef Dumitrescu. Cristina, de profesie jurnalist, venise acolo pentru a scrie un articol, iar Florin s-a îndrăgostit de ea la prima vedere.

Pentru a-i câștiga atunci inima, chef Dumitrescu i-a pregătit un desert special care a impresionat-o, iar ulterior, la scurt timp după acea întâlnire, cei doi s-au mutat împreună.