Florin Cîțu nu susține introducerea de noi taxe: Mi se pare o lipsă de efort

În cursul zilei de joi, președintele liberalilor, Florin Cîțu, a declarat că nu susține introducerea de noi taxe, subliniind că în perioada 2017-2019, atunci când taxele și accizele au fost eliminate, statul a încasat mai mulți bani la buget.

„Asta este poziția noastră acum. Am arătat că după ce am scos taxele și supraaccizele introduse în 2017-2019 am reușit să încasăm mai mulți bani la buget. Deci se poate. Asta într-o perioadă în care economia globală trecea prin cea mai mare criză din ultima 100 de ani. Mi se pare o lipsă de efort să spui că nu poți să crești veniturile în 2022, când nu mai ai nimic și ai nevoie de taxe”, a spus Florin Cîțu.

Guvernul ar trebui să se concentreze pe investiții

De asemenea, fostul premier a mai spus că nu înțelege de unde vin predicțiile privind diminuarea creșterii economice din 2022. Florin Cîțu a atras atenția Executivului că ar trebui să se concentreze pe investiții.

Președintele Partidului Național Liberal (PNL) a mai spus că nu există un subiect pe care să aibă divergențe, deoarece toată lumea este de acord că deficitul bugetar trebuie să rămână cel stabilit cu Uniunea Europeană.

„Nu prea avem pe ce să avem divergențe. Cu toții suntem de acord că deficitul bugetar trebuie să rămână cel agreat cu Comisia Europeană. Pentru anul viitor se estimează o dinamică economică în scădere, nu îmi dau seama de unde. Eu cred că dacă se va păstra ritmul de investiții se poate rămâne pe creștere economică. Dacă păstrăm rata de investiții, creșterea economică se poate păstra”, a declarat președintele PNL, Florin Cîțu.

Taxa pe multinaționale, o penalizare din partea statului român

În cursul zilei de miercuri, Florin Cîțu a declarat că nu este foarte încântat de planurile noului Guvern. Înainte de ședința de coaliție, aceasta a declarat miercuri că nu înţelege de ce statul român trebuie să „penalizeze” cu o taxă companiile multinaţionale.

El a subliniat faptul că multinaționalele au plătit în avans la bugetul de stat în condiţii de criză, „când economia a fost închisă”. Totodată, Florin Cîțu a mai menționat că nicio altă companie nu a venit cu un astfel de ajutor.

„Ştiţi foarte bine că există o directivă care va creşte impozitarea companiilor în toată lumea la 15%, o directivă care cred că va fi din 2023. Ceea ce nu văd eu, şi aici e vorba de principiu, în perioada aceasta de criză 2020-2021, să ştiţi că aceste companii pe care noi astăzi vrem să le penalizăm prin această taxă au plătit şi în avans în aprilie 2020, pentru a avea noi bani la buget, când economia a fost închisă.

Nu au fost alte companii, nu a venit nimeni cu bani de acasă (…) şi au fost companii multinaţionale, aceste companii care au plătit bani în avans la buget tocmai pentru a avea bani să plătim pensii şi salarii”, a spus acesta.

Florin Cîțu nu dorește ”penalizarea” multinaționalelor

În acest context, Florin Cîțu subliniază faptul că nu i se pare normal un astfel de comportament din partea statului, care vrea să penalizeze multinaționalele fără niciun motiv clar. Totodată, el a mai adăugat că așteaptă o serie de explicații, apoi vor urma discuții și cu mediul de afaceri, care în opinia sa este înțelegător.

Florin Cîțu a adăugat că se pot face lucruri, însă este nevoie de o serie de discuții înainte.

”Eu cred că nu este un comportament normal din partea statului român să vină astăzi să penalizeze aceste companii pentru că nu am înţeles de ce. Care ar fi destinaţia acestor surse şi de ce ar trebui să facem acest lucru acum. Aştept în continuare explicaţii, vedem, discutăm cu mediul de afaceri.

Cel mai bine aşa ar trebui făcute lucrurile, să discutăm cu mediul de afaceri şi să ştiţi că mediul de afaceri este înţelegător (…), lucrurile se pot face, dar trebuie să discuţi cu cei pe care vrei să-i penalizezi”, a precizat Cîţu, la Palatul Parlamentului.