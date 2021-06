Premierul Florin Cîţu a anunțat, sâmbătă, la Sibiu că nu intenționează să crească taxele și impozitele și că va continua investițiile de la buget. La conferința de presă a participat și ministrul Raluca Turcan.

„Nu creștem taxe, nu introducem taxe noi. Țin foarte mult la predictibilitate. Investițiile le vom face prin PNRR. Am spus că ne vom pregăti pentru o guvernare de 7 ani de zile. Am vorbit și despre câteva probleme pe care să le rezolvăm. Suntem printre puținele țări care avem creștere economică”, a spus premierul Florin Cîțu, sâmbătă, la Sibiu.

Florin Cîțu nu este îngrijorat de scăderea ratei de vaccinare

Premierul Florin Cîțu susține că nu este îngrijorat pentru scăderea ratei de vaccinare și arată că numărul de cazuri este tot mai mic.

„Măsurile de relaxare de la 1 iulie le știm deja. Campania de vaccinare trebuie văzute prin filtrul a ceea ce se întâmplă în România astăzi. Avem tot mai puține persoane infectate, avem mai puține persoane în ATI, deci campania de vaccinare a dat rezultate. Lucrurile merg în direcția bună, nu mă îngrijorează în acest moment. Ați văzut, în iarnă, când m-a îngrijorat ceva, am acționat și am cerut mai multe paturi la ATI”, a spus Florin Cîțu.

De asemenea, premierul a spus că pandemia de coronavirus nu a trecut și că vaccinarea este singura soluție. „Nu am depășit încă pandemia. Voi merge la lăcașele de cult din Sibiu pentru a discuta strategia pentru campania de vaccinare. Încă nu am depășit pandemia. Am încredere că vom ajunge și la celelalte cifre perioada următoare.”, a mai precizat premierul.



Banii din PNRR pot fi pierduți. România trebuie să se grăbească

Premierul Florin Cîțu a declarat, joi, la Arad, că în implementarea PNRR se va ține cont de atingerea unor “borne” pentru a se încadra în termenul limită de 2026, iar dacă un proiect va întârzia, altul îi va putea lua locul.

Totodată, Cîțu a spus că va permite Agențiilor de Dezvoltare Regională, nu doar ministerelor, să implementeze investiții, pentru a grăbi procesul.

Sursă foto: Guvernul României, captură video