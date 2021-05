Florin Cîțu explică reformele la care s-a angajat în fața oficialilor europeni

Potrivit premierului, acesta a vorbit și despre reforma salarizării, „care va ţine cont de criteriile de performanță”.

„Printre reformele la care ne-am angajat se numără reforma pensiilor, dar şi reforma fiscală. Am vorbit de asemenea şi despre reforma salarizării, care va ţine cont de criteriile de performanţă, dar şi reforma administraţiei publice, implementarea Băncii Naţionale de Dezvoltare”, a declarat Florin Cîțu, după ședința de Guvern.

Astfel, reforma pensiilor „va fi făcută în perioada următoare” și are rolul „de a asigura sustenabilitatea pensiilor din România.”

„Reforma pensiilor va fi făcută în perioada următoare şi are rolul de a asigura sustenabilitatea pensiilor din România. E o reformă fiscală şi optimizare a cheltuielilor bugetului în anii următori. Aici am spus obiectivul meu clar de a nu introduce şi creşte taxe. Vedem că suntem în al doilea an consecutiv fără modificări de taxe şi totuşi cu venituri la buget mai mari. Reforma salarizării unde obiectivul este de a avea o corelare între performanţă şi venit. Reforma în rândul funcţionarilor publici şi de a avea în mod transparent o carieră în dezvoltarea publică. Reforme privind reducerea emisiilor de carbon, trecerea la energia verde, etc. Pentru prima oară România prezintă un plan credibil care poate fi aplicat”, a completat Cîţu.

Lucreze 24 de ore pe zi pentru ca PNRR să fie perfect

De asemenea, premierul a punctat și că a vorbit cu membrii Cabinetului iar toţi trebuie să lucreze „24 de ore pe zi” pentru ca PNRR să fie perfect.

„În perioada următoare, am discutat azi cu miniştrii. Toţi trebuie să lucreze 24 de ore pe zi în următoarele zile pentru a ne asigura că totul este perfect în momentul depunerii PNRR. Voi avea întâlniri cu doamna Margrethe Vestager”, a conchis Florin Cîțu.

Sursă foto: Facebook