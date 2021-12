Florin Cîțu este îngrijorat că va pierde conducerea PNL? Actualul șef al formațiunii a dat un răspuns clar

Florin Cîțu a declarat că a fost votat de „60% dintre colegii mei în cel mai mare congres ținut vreodată la Partidul Național Liberal”, unde au participat 5.000 de persoane. Totodată, liderul PNL a mai spus că problemele interne, care au generat discuţii în spaţiul public privind o posibilă debarcare a sa de la conducerea PNL, vor fi rezolvate în interiorul partidului.

„Nici nu se pune în discuţie aşa ceva. Am fost votat de 60% dintre colegii mei în cel mai mare congres ţinut vreodată la Partidul Naţional Liberal, 5.000 de persoane. Avem o responsabilitate, eu şi echipa de conducere, Biroul executiv, cei patru prim-vicepreşedinţi, avem o responsabilitate enormă pentru Partidul Naţional Liberal. Am promis guvernare, suntem la guvernare opt ani de zile, am promis reforme (…) Următorul congres o să fie în 2025, este în statut”, a declarat Florin Cîţu la Digi 24.

Florin Cîțu, despre coaliția dintre PNL și PSD

Anterior, Florin Cîțu a declarat că nu a făcut alianță cu PSD, ci coaliție rezultată din nevoia unui compromis. Astfel, liberalul a explicat și că nu este vorba despre „un cec alb”. În acest context, Florin Cîțu a amintit de faptul că „președintele USR a ieșit public și m-a atacat și pe mine, și pe Klaus Iohannis”.

„Nu am făcut alianță, ci coaliție! De ce am făcut acest compromis? Nu este un cec în alb. Când a fost demis Stelian Ion din Guvern am cerut celor de la USR să revină în coaliție. Ei au semnat o moțiune de cenzură cu AUR. Apoi, au semnat moțiunea PSD. Primii cu care am discutat au fost cei de la USR, după picarea guvernului. La nici 24 de ore, după ce am spus că putem reface coaliția, președintele USR a ieșit public și m-a atacat și pe mine, și pe Klaus Iohannis. Apoi, am mers în partid și am cerut mandat pentru a face coaliție cu PSD”, a declarat Florin Cîțu la Digi 24.