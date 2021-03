În cadrul unei emisiuni la Digi 24, premierul a declarat că măsurile care au fost luate recent vot ajuta foarte mult în perioada următoare. El este de părere că efectele se vor vedea imediat în București.

“Aceste măsuri cred că vor ajuta foarte mult în perioada următoare. Veţi vedea şi în Bucureşti, eu cred că vom vedea efectele imediat. M-am uitat pe ultimele cifre din Bucureşti, am făcut apel acum câteva zile la primari, la prefecţi, la MAI, toate acele autorităţi care sunt responsabile să fie mai vizibile. Am cerut în discuţia mea cu prefecţii, cu preşedinţii de Consilii Judeţene, să nu mai văd luni, deci după acest week-end să nu mai văd acele imagini cu oamenii care stau la cozi sau prin cluburi şi aşa mai departe, fără să respecte regulile de distanţare socială”, a declarat Florin Cîțu , joi seară, într-o emisiune la Digi 24.

Întrebat despre modul în care a acționat până acum Poliția Română și dacă este mulțumit de acesta, prim-ministrul a precizat că, în opinia sa, poliția s-a retras și că este momentul ca aceasta să revină pentru că pandemia de coronavirus nu s-a sfârșit.

“Cred că s-a retras în ultima perioadă şi e momentul să revină, pentru că încă nu a trecut de pandemia şi sunt reguli care trebuie respectate. Am atras atenţia asupra faptului că văd din ce în ce mai multe persoane pe stradă care nu poartă mască, acum o lună jumătate, şi am spus că dacă ne relaxăm prea repede ajungem în această situaţie şi, din păcate, am ajuns aici, iar măsurile pe care le luăm au darul de a reduce acest efect al pandemiei. (…)”, a afirmat Cîţu.