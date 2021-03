Premierul României, Florin Cîțu ar putea fi următorul președinte al României. Acesta a declarat că în momentul de față se concentrează pe Guvern, însă este convins că vor exista foarte multe persoane care vor candida pentru șefia PNL.

Totodată, acesta a mai subliniat faptul că a acumulat o experiență în ultima vreme și a adus în discuție și alegerile prezidențiale din 2024, așa că nu este exclus ca actualul premier să fie și candidat pentru funcția de președinte al țării.

„În acest moment sunt concentrat pe ceea ce fac la Guvern, iar acum nu avem congres la PNL. Sunt convins că o să fie mai multe persoane candidate pentru șefia PNL. Eu am experiență și am acumulat experiență. O guvernare bună înseamnă lucruri bune și pentru PNL.

E bine să fie competiție pentru alegerile prezidențiale din 2024. Fără o guvernare de succes șansele pentru 2024 al PNL-ului sunt mici”, a spus Florin Cîțu la Digi24.

Relația lui Florin Cîțu cu Rareș Bogdan

De menționat este faptul că, Florin Cîțu a vorbit tot joi despre relația dintre el și prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan despre care Ludovic Orban a spus că este un „șarpe” care l-a „dezamăgit”.

Întrebat dacă este adevărat că Ludovic Orban promite funcții în Guvern pe care el nu le poate accepta, premierul țării a negat acest aspect.

„Nu este adevarat. Nu ar avea cum sa promita functii in Guvern (…) Eu am fost in BEx PNL si n-am vazut aceste nemultumiri. PNL este un partid care stie foarte bine momentul prin care trece Romania, intelege cat de important este sa ne concentram acum pe perioada de vaccinare, pe pandemie. Nu sunt oameni in PNL care ar pune mai presus o numire aici sau dincolo. Oamenii din PNL sunt constienti, responsabili, stiu care sunt prioritatile acestui moment si prioritatile acestui Guvern si sustin acest Guvern”, a răspuns el.

În ceea ce privește relația sa cu Rareș Bogdan, Florin Cîțu susține că cei doi liberali au o relație bună și se cunoșteau încă dinainte ca el să ocupe funcția de premier. Totodată, Cîțu susține că Rareș Bogdan este cel care adus ”foarte mult PNL ca imagine”.

„O relatie buna. Il stiam dinainte din presa, am fost la emisiunile lui inainte sa intru in politica. Este un om care a contribuit foarte mult la campaniile electorale cand a fost ‘number one’. A adus foarte mult PNL ca imagine. Este un om politic care a ramas si jurnalist dar este un coleg cu care ma inteleg foarte bine”, a mai adăugat Cîțu.