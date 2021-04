Premierul Florin Cîţu a afirmat, miercuri seară, după şedinţa coaliţiei pe tema PNRR, că nu se va renunţa la niciun proiect. ”A fost o discuţie de optimizare a ceea ce aveam până acum în PNRR”, a afirmat premierul, precizând că nu există nicio problemă în negocierile cu Comisia Europeană. La rândul său, ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a afirmat că în coaliţie s-a convenit pentru depunerea unui proiect care să aibă sub 30 de miliarde.

”Nu renunţăm la niciun proiect. A fost o discuţie de optimizare a ceea ce aveam până acum în PNRR”, a declarat premierul.

Întrebat dacă sunt probleme în negocierile cu Comisia Europeană, Cîţu a declarat: ”N-aş vedea că sunt probleme, nu sunt nici obiecţii, sunt comentarii, au cerut mai multe detalii”.

”Am spus din primul moment că acest PNRR trebuie văzut în ansamblu. Parte din proiecte vor fi finanţate în totalitate din PNRR; altă parte vor avea o parte finanţată pe alte surse de finanţare, buget sau alte surse de finanţare. Ne uităm la acest PNRR în ansamblu”, a adăugat premierul.

Înțelegerea în coaliție este pentru proiecte mai mici de 30 de miliarde de euro

La rândul său, ministrul Cristian Ghinea a explicat că înţelegerea în coaliţie este pentru proiecte care să aibă o valoare mai mică de 30 de miliarde de euro, faţă de 41 cât era în varianta iniţială a PNRR.

”Suntem acum la o înţelegere în coaliţie pentru o sumă de sub 30 de miliarde. Rămân nişte semne de întrebare care vor trebui discutate de către miniştrii care merg la Bruxelles. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene merge pe ceea ce am agreat acum, vom dezvolta componentele tehnice, e foarte mult de muncă, dar daţi-ne voie să nu dăm detalii despre sume până nu le discutăm şi cu Comisia”, a declarat Ghinea.

Acesta a explicat că sunt câteva linii de investiţii discutate.

”Sunt câteva linii de investiţii prin care am trecut împreună. Nu am tăiat bucăţi ca atare, am redus de la fiecare sau unele care aveau probleme la partea de mediu… (…) Dacă vreţi vă dau detaliu pe partea de păduri, am redus de la partea de drumuri forestiere, de pildă. La sistemul de irigaţii urmează o discuţie a domnului Oros cu Comisia Europeană şi asta va fi decis pe sistemul de irigaţii”, a mai explicat ministrul.

Acesta susţine că ”nu este al patrulea draft” al PNRR.

”De la început am spus că mergem cu o supraalocare, ca să tăiem în funcţie de observaţiile Comisiei Europene şi de impactul asupra mediului, ceea ce am făcut”, a adâugat Cristian Ghinea.

Sursă foto: Facebook, Guvernul României