Premierul Florin Cîțu a vorbit miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, la prezentarea Planului Național de Relansare și Reziliență despre toate aspectele puse sub semnul întrebării.

Mai exact, acesta susține că a fost acuzat că nu a dorit să prezinte acest plan în Parlament, deși el ține foarte mult la transparență.

„În ultimele cateva luni de cand a aparut acest plan am tot fost acuzat ca nu vreau sa-l prezint in Parlament. Azi sunt aici. De fiecare data ca parlamentar liberal am tinut sa vin si sa prezint in fata romanilor cand am fost invitat procedural. Tin foarte mult la transparenta”, a spus Florin Cîțu.

El a spus și ce înseamnă cu adevărat acest PNRR și a lămurit toate interpretările opoziției. El a anunțat inevstițiile care urmează să fie făcute în România și a vorbit și despre reformele pe care le are în pan în următorii ani.

Potrivit premierului, reformele nu pot fi făcute fără investiții, chiar dacă acestea nu sunt în plan. El a mai adăugat că reformele sunt amânate de 30 de ani și trebuie făcute neapărat, nu pentru că sunt cerute ci pentru bunăstarea cetățenilor, nefiind vorba despre un program politic.

„PNRR pe scurt, ce inseamna? Am vazut foarte multe interpretari eronate. Unele din ele, intretinute artificial, cu intentie, dar trebuie sa stie toti romanii ca este un program diferit de ce am avut pana acum din fonduri europene. Pe langa investitii targetate, acest plan vine si cu o parte de reforma. Asta e partea diferita de ce am avut pana acum. O parte de reforma pe care fiecare guvern si-o asuma transparent.

Nu poti sa faci reforma fara investitii si investitii fara reforma, chiar daca nu era acest plan. Sunt reforme care au fost amanate 30 de ani si pe care trebuie sa le facem. Le facem nu pentru ca ne cere cineva, ci pentru ca Romania sa treaca la urmatorul capitol de dezvoltare. Aceste reforme garanteaza ca investitiile pe care le facem nu sunt doar pe hartie, ci vor aduce bunastare tuturor cetatenilor Romaniei. Va asigur dragi colegi din opozitie ca nu este un program politic”, a adăugat Cîțu.

Ce se va întâmpla cu pensiile și salariile

Premierul a mai adăugat că PNRR garantează o guvernare pe principii liberale, cu investiții care se vor vedea chiar în buzunarele românilor. El a subliniat faptul că nu este vorba despre reducerea salariilor și a pensiilor, așa cum spun scenariile apocaliptice ale opoziției.

Florin Cîțu declară că reforma anunțată va administra eficient banii pentru plata pensiilor și a salariilor mari până în anul 2030, fără a destabiliza economia țării. Acesta a mai subliniat faptul că reforma înseamnă tot ceea ce Guvernul poate să facă în plus cu banii europeni.

„Acest PNRR garanteaza ca vom avea o guvernare pe principii liberale cel putin 8 ani de zile de aici inainte. Vor fi investitii care se vor vedea in buzunarele tuturor romanilor.

România va continua sa corecteze greselile din recut, va reforma companiile de stat, va elimina risipa banului public si vom corela performanta cu veniturile in sectorul public.

Acest plan nu inseamna reducerea veniturilor, nu inseamna reducerea pensiilor, nu inseamna alte scenarii apocaliptice. Din contra, reforma inseamna un mod de a administra eficient banii pe care ii avem acum si sa platim pensii si salarii mai mari pana in 2030 fara sa destabilizezi Romania. Asta insemna reforma, sa faci mai mult cu aceeasi bani”, a mai spus Cîțu.