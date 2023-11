Florin Călinescu a pus bazele propriei sale afaceri în urmă cu câțiva ani. Aceasta îi aduce venituri semnificative! El este proprietarul tavernei „La Călinescu”, pe lângă multiplele sale proiecte în televiziune și pe scena artistică.

Vedeta își laudă restaurantul drept un loc unde se servesc mâncăruri bune și accesibile, în porții considerabile. În taverna lui, clienții pot alege dintr-un meniu diversificat, care include atât preparate tradiționale cât și opțiuni din bucătării internaționale.

Clienții care îi trec pragul restaurantului din zona Tineretului, sunt frumos impresionați de porțiile mari oferite la prețuri foarte bune.

De exemplu, prețurile pentru câteva dintre preparatele din meniul restaurantului sunt următoarele: o ciorbă de perișoare sau de văcuță costă 19 lei, în timp ce ciorba de legume costă 16 lei. Călinescu vinde o porție de sarmale cu mămăligă și ardei la prețul de 44 de lei.

Un șnițel pane costă 32 de lei, iar pentru pomana porcului clienții trebuie să plătească 41 de lei. Pentru paste prețul variază între 32 și 38 de lei, în funcție de tipul dorit.

Iată cum arată meniul restaurantului lui Călinescu:

După ce nu a mai colaborat cu Pro TV-ul, vedeta a avut propria emisiune la Prim TV. Cu toate acestea, la încheierea contractului, el s-a retras în natură, undeva în mediul rural. În prezent, actorul se bucură de liniște și susține că nu mai vrea să își continue cariera în televiziune.

„Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat, pentru că se ţinea de rele

Recent, el a oferit și o părere despre Gheboasă și festivalul UNTOLD. Florin Călinescu a spus sincer faptul că nu consideră că domeniul muzical este potrivit pentru el.

„Eu nu am o problemă cu festivalul, cum trebuie să se desfășoare el. Eu nu mai am cum să schimb părerea mea despre muzică. Mie mi se pare periculoasă înregimentarea publicului. Vin niște oameni acolo și pun niște computere la treabă. Am înțeles că se și consumă niște lucruri p-acolo. Dacă asta înseamnă progres, să fie sănătoși. Eu nu spun că trebuie să cântăm în continuare Yellow Submarine.

Băiatu în sine (Gheboasă-n.r.) nu are nici o treabă cu povestea asta numită muzică. Dar dacă în sală sau pe stadion vin consumatorii acestui gen, ce treabă am eu să-mi dau cu părerea?”, potrivit Adevărul.