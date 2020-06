Câteva zile pe pagina acestuia de Facebook a lui Florin Călinescu au fostdistribuite diferite videoclipuri și postări care nu sunt reprezentative pentru juratul de la ”Românii au talent”. S-a spus atunci că pagina de pe site-ul de socializare a fost spartă de către hackeri.

Acum, Florin Călinescu a revenit și a dat detalii incendiare.

„Probabil, pentru ca am anunțat un live duminica la 13:00, a lovit o a doua tentativa de a hecări contul, ok.

Cand am spus acum vreo luna ca se fac eforturi DISPERATE pentru a fi blocat, nu era o gluma.

Am fost blocat si desi lucrarea a fost FOARTE sofisticata, am reusit totusi sa revenim. Am respins atacul cu ajutorul unor prieteni de nadejde. Incepem sa contam. Politic.

PARTIDUL VERDE.

PARTIDUL VERDE este antisistem. Adica SISTEMUL e tot ce a nascut iliescu (copilul Moscovei staliniste) si a proliferat de 30 de ani incoace.

Unul din bunicii mei a decedat pe frontul antisovietic in 1941. Nu l-am cunoscut. Dar, in somnul meu, din când in când, imi vorbeste.

Azi noapte, mi-a zis: “ Ba, nepoate tu vezi ce se intampla ACUM cu sovieticii, visavis de ROMÂNIA de dincolo de PRUT?

Daca nu intelegi, vino sa imi citesti in oasele pe care le-am lasat aici.

Nu vreau, nu pot sa cred ca le-am lasat degeaba.“

Acu’ îi băgai in horă si pe hacherii Moscovii…

Duminica la 13:00.”, a scris acesta pe Facebook.

Comentariile nu au încetat să apară. „Eu în 2012,fara dl Călinescu la conducere am luat locul 3 din 16 candidati la Primăria sector 3. Verzii ar trebui sprijiniți, ei sunt curati(deși organizatoric trebuie refăcută toată structura de decizie, sunt prea mulți profitori) militează pentru chestiuni normale, firești ce ar trebui sa ducă la o viata mai bună”, a scris unul dintre internauți. Replica vedetei de la Pro TV a fost scurtă și la obiect: „Vino!”.