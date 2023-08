Florin Călinescu, deloc impresionat de scandalul petrecut la Untold 2023

Florin Călinescu s-a declarat neimpresionat de scandalul izbucnit în urma prestației lui Gheboasă de la Untold 2023. Din punctul său de vedere, tânărul respectiv nu are vreo legătură cu muzica, dar „dacă în sală sau pe stadion vin consumatorii acestui gen ce treabă am eu să-mi dau cu părerea?”, în plus, el nu are o „ureche muzicală deosebită”.

„Eu nu am o problemă cu festivalul (Untold), cum trebuie să se desfășoare el. Eu nu mai am cum să schimb părerea mea despre muzică. Mie mi se pare periculoasă înregimentarea publicului. Vin niște oameni acolo și pun niște computere la treabă. Am înțeles că se și consumă niște lucruri p-acolo. Dacă asta înseamnă progres, să fie sănătoși. Eu nu spun că trebuie să cântăm în continuare ‘Yellow Submarine’.

Băiatu’ în sine (Gheboasă-n.r.) nu are nici o treabă cu povestea asta numită muzică, dar dacă în sală sau pe stadion vin consumatorii acestui gen, ce treabă am eu să-mi dau cu părerea? Că erau mulți minori acolo e problema părinților lor. La ora aia… E și vacanță. Lumea în general se duce într-o parte pe care nu mai stau eu s-o analizez acum că nu am avut și nu am genul ăsta de apetență. Eu nu am o ureche muzicală deosebită, dar rămân acolo, la Lennon, la Paul McCartney, la Rolling Stones.

Nu sunt convins că sunt vremuri mai bune acum. Nu sunt convins de chestia asta, dar nu e treaba mea. Spunea Einstein că odată cu progresul medicinei, cu greu mai găsești un om sănătos”, a declarat Florin Călinescu în cadrul emisiunii TV „Subiectiv” de pe Antena 3.

Gheboasă nu își dorește să fie un model pozitiv pentru fanii săi

Vă amintim că, zilele trecute, Gheboasă a recunoscut că nu îl deranjează valul de critici pentru că el nu își dorește să fie un model pozitiv pentru fanii săi.

„Nu îmi doresc să fiu niciun model, fac ce pot să trăiesc. Acum o duc bine, mă descurc, dar știu ce înseamnă să nu ai nimic, să nu ai pâine și nimic de mâncare”, a zis el.

El s-a născut în Târgoviște și a fost abandonat de către mama sa, în timp ce tatăl său era în pușcărie. A intrat în custodia statului, după care a ajuns pe mâinile unor asistenți maternali, care i-au oferit multă dragoste. După câțiva ani, tatăl său și bunica sa l-au recuperat în instanță, iar el a fost redat familiei biologice.

„Tata mă voia, el și-a ispășit pedeapăsa, a plătit și e un om special. E tatăl meu și m-a vrut mereu, a suferit foarte mult. Îmi amintesc și acum când eram la familia mea adoptivă și ca să vedeți ce oameni sunt, mă duceau în vizită la peniteciar, să îl văd pe tata. Eram mic, mă ridicau în brațe și îl vedeam printr-un gemuleț la penitenciar. Apoi am ajuns la el și la bunica mea. Pe mama biologică am întâlnit-o, dar nu avem ce să ne vorbim. Nu avem nici o legătură”, a povestit vedeta.