Așadar, Florin Călinescu s-a făcut fermier. Acesta și-a deschis o afacere în județul Argeș, unde avea deja un teren foarte mare și a amenajat silozuri pentru depozitarea cerealelor.

Pe lângă cultivarea legumelor sau creșterea și întreținerea pomilor fructiferi, îndrăgitul actor crește găini, gâște, bibilici sau chiar purcei.

Florin Călinescu s-a făcut fermier și nu mai are planuri de a reveni la TV

„De vreo doi ani am început serios să ne ocupăm de terenul pe care îl avem aici. Am investit în silozuri, panouri solare, avem și o mică livadă. Iau pui de o zi și îi cresc.

Avem și din rasa Australorp, care sunt rezistente. Ne-am gândit că dacă tot avem pământ nu are sens sa frecăm menta la Oaș”, a spus Florin Călinescu.

Acum o lună, pe 5 iulie, Florin Călinescu posta pe pagina sa de socializare o imaginile cu primele roșii pe care le-a cules anul acesta de pe propriul teren.

Florin Călinescu are două terenuri în Argeș, potrivit declarației de avere completate în 2020, atunci când candidase pentru Parlament. Terenurile se află în comuna Babana, județul Argeș, iar unul este de 3.600 metri pătrați și unul de aproape 9.000 metri pătrați.

Amintim că Florin Călinescu revenise în ultimii ani pe micul ecran în cadrul emisiunii „Romanii au talent”, însă în anul 2021 a decis să părăsească postul ProTV, fără să spună prea multe despre schimbare.

Florin Călinescu a încheiat socotelile cu televiziunea

După ce a fost jurat la „Românii au talent” și apoi s-a refugiat la Prima TV, unde succesul a stat departe de el, Florin Călinescu și-a găsit o ocupație pe care puțini credeau că o va avea.

Fosta vedetă de televiziune are o gospodărie, în comuna Băbana, județul Argeș, unde crește „83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici”, după cum a dezvăluit chiar el în cadrul unui interviu acordat pentru Click.

În cadrul unui clip de pe YouTube, actorul vorbește despre viața pe care o duce acum, stând la țară și pasiunea pentru animale. „Uite, acolo: silozuri. Suntem dotați. Toată cabana asta am pus panouri solare ca să facem una și alta. Să avem curentul nostru.

Aici suntem într-o mică livadă și am zis că dacă tot am pământ, de ce să stau în oraș?! Am treabă, mă duc. Acum vine orașul peste noi. Omul ăsta de aicea de la Buftea, primarul, este destul de harnic și e un oraș ok, la ora asta. Eu sunt tot la oraș, dar la țară. În spate am ieșire la apă, ce să-mi mai trebuiască?

E aparență de lac, dar e Colentina care curge. Mă gândesc acum să iau și o vacă, un cal. Am avut capră, dar m-am supărat că nu a fost atent și unul din copii s-a înrudit cu maică-să. Numai că ardeau tot ce e pe aici. Dar vreo trei oi și un berbecuț aș pune să mișune pe aici”, a spus Florin Călinescu.