Florin Călinescu a revebit cu atacurile asupra liderilor politici. Dacă până acum toate comentariile sale acide erau îndreptate aproape exclusiv impotriva PSD și Liviu Dragnea sau Viorica Dăncilă, de această dată atenția sa s-a îndreptat împotriva lui Victor Ponta.

„Zice ponta ca atunci cand a intrat in psd erau oameni destepti. Acu’, zice tot el, nu mai strangi 10 neuroni.

Are dreptate. Numai ca in proRomania nu aduni niciunul.

E dottore. Se pricepe.”, a comentat Florin Călinescu pe pagina sa de socializare.

Reacția vedetei de televiziune a venit după ce Ponta a susținut că dacă îi strângeţi pe toţi din PSD nu strângeţi zece neuroni. Acesta a apreciat că ce se întâmplă acum la PSD nu are nicio legătură cu PSD şi afirmă că, în 2001 când a intrat el în PSD, acolo erau oameni deştepţi. „Acum, dacă îi strângeţi pe toţi de acolo, nu strângeţi zece neuroni, e o debandadă”, a mai spus Ponta.

