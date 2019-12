Actorul a făcut o trimitere străvezie la un celebru politician liberal democrat care a ținut o perioadă lungă de timp în prima divizi clubul de fotbal al orașului pe care îl conducea, ca primar.

” La Rocar am ajuns pentru că aveam o prienie bizară. Pentru mine prietenia nu e selectivă. Gheorghe Florea era ospătar pe la Orșova și în tinerețe mi-a dat doi mici și-o bere. Lui i s-a părut că sunt pe cai mari la ProTV… Eu am venit cu drag, dar am zis că nu fac nimic. Și veneau oameni celebri și-mi ziceau: «Băi, batim la mini și bați tu la tini. Așa stăm în Divizie. Ce te strofoci atât?!». «Nu, că noi jucăm pe teren».«Dacă joci pi tiren o să cazi, Florine!»”, a dezvăluit Călinescu, la emisiunea Prietenii lui Ovidiu, citat de GSP.ro.

Referirile actorului sunt destul de clare către fostul primar al orașului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, lider democrat liberal și apoi membru în PNL, cunoscut sub supranumele „Pinalti”.

Călinescu a continuat povestea impicării în fotbal. „În primul meci jucat pe Giulești am bătut cu 3-2. A fost senzație. Cu Steaua am făcut 2-2 și s-au pus pe noi. Am văzut cum se distruge o echipă cu arbitrul, cu antrenorul, cu jucătorii, cu Federația… Am învățat de la Gino Iorgulescu, cel care-mi zicea de arbitri. De Corpodean, de Zotta, sunt mai mulți… Când îi aveai p-ăștia, n-aveai nicio șansă. Era clar că sunt niște lucruri acolo… Am picat în B mândri, pe teren, pentru că n-am vândut niciun minut. Erau echipe care făceau trei schimbări la pauză, iar prin repriza a doua doi ieșeau că aveau întindere… Cum să demonstrezi asta?”.

Te-ar putea interesa și: