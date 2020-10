Finanţare IMM de grup derulată de IPS în parteneriat exclusiv cu Patria Bank, pentru redresarea și creşterea afaceriilor locale. Finanţări pentru activitatea curentă de cel mult 1 mil Lei/solicitant, fără garanţii sau parţial garantate. Consultanţă pentru analiză şi prezentarea propriei afacerii în vederea accesării rapide a creditului

Puţine sunt companiile IMM care au trecut prin contextul ultimului an şi care nu au planuri noi de creştere sau redresare. In acest context, Innovative Professional Services (IPS) initiaza in parteneriat cu Patria Bank o campanie de informare si consultanta dedicata pentru obtinerea de finanţare cohorotică, în care selecţia prospecţilor se face în grup, in baza profilului setat de program.