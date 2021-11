Informația momentului în plină criză sanitară. Oamenii de știință din Israel anunță o nouă reușită în lupta împotriva pandemiei de coronavirus. Potrvit ultimelor informații, undele milimetrice pot fi un instrument eficient în distrugerea în proporție de 99% a coronavirusurilor și a poliovirusurilor aflate pe suprafețe, scrie The Jerusalem Post.

Profesorul Moshe Einat de la Departamentul de inginerie electrică al Universității Ariel anunță că este vorba despre radiații electromagnetice, care au o lungime de undă de aproximativ trei milimetri.

„Laboratorul nostru se concentrează pe sursele de radiații electromagnetice. Acest tip de radiație funcționează în regimul undelor milimetrice, ceea ce înseamnă că ele au o lungime de undă de aproximativ trei milimetri. Comparativ, radiația unui telefon mobil are o lungime de undă de aproximativ 30 de centimetri, iar cea a unui cuptor cu microunde de 12 centimetri“, explică profesorul Moshe Einat de la Departamentul de inginerie electrică al Universității Ariel și coautorul studiului publicat recent în revista Environment Chemistry Letters.

Metoda care ucide virusul în 2 secunde

Pe de altă parte, autorul principal al studiului israelian subliniază faptul că până în momentul de față, această tehnologie nu este folosită pentru anihilarea virusului prezent în organismul uman, „dar poate fi util pentru încăperi, echipamente și toate formele de suprafețe, care trebuie curățate de orice virus și, în special, de coronavirus“, spune biologul Gabi Gerlitz.

El a mai preciat că marele avantaj oferit de undele milimetrice este acela că pot dezinfecta o suprafață într-un timp foarte scurt. Totodată, potrivit acestuia, alte metode precum radiațiile UV pot dura minute bune, sau chiar o zi întreagă.

Cercetătorul spune că această tehnică a reușt să anihileze aproape 99,9% din virusul SARS-CoV-2 în două secunde.

„Alte metode utilizate în prezent în acest scop, cum ar fi radiațiile UV, durează minute bune, uneori chiar o oră întreagă. În plus, ar putea fi toxice pentru oameni, ceea ce face ca procesul de dezinfecție să fie foarte nepractic Am văzut că radiația ar putea crește temperatura fiolelor și, prin urmare, poate ucide virusul. Cu tehnica noastră, am anihilat aproape 99,9% din virusul SARS-CoV-2 în două secunde“, mai spune Garlitz.

Cercetătorul a mai subliniat și faptul că radiația este, de asemenea, foarte blândă cu suprafeţele. Mai exact, aceasta nu le încălzește, nici nu le afectează în vreun fel, putând fi, astfel, utilizate pe suprafețe delicate precum echipamentele electronice.