Emoţii mari în finala probei de 50 m spate de la Campionatele mondiale de nataţie de la Budapesta, în care a participat şi românul Robert Glință.

Descalificat iniţial, americanul Justin Ress a primit până la urmă medalia de aur

Înotătorul american Justin Ress a fost descalificat iniţial de către arbitrii, însă, în cele din urmă, a fost declarat câştigător al medaliei de aur.

Sancţiunea dictată împotriva sa a fost anulată, astfel că americanul a urcat pe prima treaptă a podiumului, transmite agenţia AFP.

Compatriotul său Hunter Armstrong, clasat pe locul al doilea, la două sutimi de secundă de Ress, a primit iniţial medalia de aur la ceremonie, însă după decizia finală, se va mulţumi doar cu cea de argint.

Polonezul Kswarey Masiuk a primit medalia de bronz, atribuită iniţial italianului Thomas Cecconi, retrogradat pe locul al patrulea.

Robert Glinţă a terminat finala pe cinci

Robert Glinţă s-a clasat pe poziţia a cincea în finala de sâmbătă, la egalitate cu grecul Apostolos Christou, ambii fiind înregistraţi cu acelaşi timp (24 sec 57/100).

La sfârşitul sesiunii de sâmbătă, o nouă ceremonie de premiere a fost organizată, cu Justin Ress pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Clasamentul final al probei de 50 m spate:

Justin Ress (SUA) 24.12 Hunter Armstrong (SUA) 24.14 Ksawery Masiuk (Polonia) 24.49 Thomas Ceccon (Italia) 24.51 Robert Glință (România) 24.57 Apostolos Christou (Grecia) 24.57 Ole Braunschweig (Germania) 24.66 Isaac Cooper (Australia) 24.76

Robert Glință: Ireală susţinerea din partea tuturor românilor de acasă faţă de mine şi regele David Popovici

Sâmbătă seară, Robert Glință a postat un mesaj pe pagina sa de Instagram, în care a vorbit despre experienţa trăită la Budapesta, dar în care l-a felicitat şi pe David Popovici, dublu medaliat cu aur la aceste mondiale.

„A făcut la valuri de aproape şi-a înecat concurenţa”, a spus Robert Glință despre colegul său mai tânăr.

„Profitând de experienţe mai bogate pe cea mai importantă scenă, cu încă două finale de Campionat Mondial, la Budapesta.

Mergem mai departe cu ochii încă pe premiul cel mare, cu mai multă energie şi cu motivaţie pentru a ne îndeplini ambiţiile”, este începutul mesajului postat de Robert Glință, în limba engleză.

„Ireală susţinerea din partea tuturor românilor de acasă faţă de mine şi regele David Popovici la acest campionat!

Vă mulţumim tuturor celor care ne-aţi urmărit, celor care aţi venit să ne priviţi si celor care v-aţi gândit la noi în aceste zile, voi sunteţi adevăraţii eroi care aţi făcut valuri (desigur împreună cu David care a făcut la valuri de aproape şi-a înecat concurenţa. Way to go giant!)

Mult succes în continuare săritorilor noştri români care urmează să intre în competiţie, Constantin Popovici şi Angelica Muscalu”, a mai scris înotătorul român pe contul său de Instagram.